Será el duelo más atractivo de la segunda fecha de la Zona A de la Primera B, dado que ambos equipos comenzaron goleando. Juegan desde las 15.30 en el estadio municipal. Por la segunda fecha de la Zona A de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo visitarán esta tarde a Luján en un partido que se jugará desde las 15.30 horas en el estadio municipal de la ciudad de La Basílica. En su debut, las Auriazules golearon 4-0 como locales a Atlas el pasado sábado con dos tantos de Karen Ramírez y otros dos de Manuela Cardozo. Con ese envión enfrentarán a un equipo que también comenzó con el pie derecho y mucha contundencia, dado que venció 4-1 como visitante a Argentino de Rosario. Los resultados de esa primera jornada de la Zona A se completan con: Camioneros 0-1 Ferro Carril Oeste; Defensa y Justicia 2-2 Banfield; y Deportivo Español 2-1 Estudiantes de Caseros. Quedó libre Real Pilar. Mientras que la segunda fecha tendrá, además de Luján vs Puerto Nuevo, tendrá, además, los siguientes encuentros: Estudiantes de Caseros vs Defensa y Justicia; Banfield vs Argentino de Rosario; Atlas vs Camioneros; y Ferro Carril Oeste vs Real Pilar. Libre quedará Deportivo Español.

EN LA PRIMERA FECHA, LAS AURIAZULES GOLEARON 4-0 A ATLAS EL PASADO SÁBADO, CON EMILCE CORREA COMO NÚMERO 10. #Dato Suspendido Villa Dálmine vs Deportivo Morón en Campana. Y todo indica que Puerto Nuevo vs Lugano (domingo a las 11) correrá la misma suerte (foto del estadio Carlos Vallejos). pic.twitter.com/7fXdL6MUKH — Pablo Scoccia (@chuecosco) 29 de septiembre de 2018

Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo visitan esta tarde a Luján

