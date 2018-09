Es para menores de 3 años, quienes tendrán la posibilidad de trabajar con distintos profesionales para desarrollar la motricidad fina y gruesa, entre otras capacidades. La Escuela "Campana Up Fútbol Integrado" es también una alternativa de juego para aquellos chicos con discapacidades diferentes y desde el año pasado cuenta con la categoría Pulguitas para bebés menores de tres años. Con ellos trabajan distintos profesionales como Acompañantes Terapéuticos, de Estimulación Temprana, de Educación Física y del área psicológica para los niños más pequeños. Las clases son los sábado de 14 a 15 horas en el Club Ciudad de Campana y tienen espacio para establecer contacto con los padres, actividades con los niños y una merienda al finalizar. "Se trata de llevar adelante circuitos en donde se trabaje con la motricidad fina y la motricidad gruesa. Para lo mismo se cuenta con distintos materiales como aros, pelotas, colchonetas, juegos de encastre… Se trabaja distintas texturas permitiendo el desarrollo de la estimulación, utilizando materiales accesibles como el arroz, polenta, fideos, harina. También hay lugar para jugar con temperas y collage", explicaron desde Campana UP. "Es importante destacar que los niños pertenecientes a la categoría Pulguitas antes de formar parte del equipo deben llenar una ficha de salud, permitiéndoles a los profesionales a cargo poder adquirir conocimiento completo acerca de su salud", detalla Néstor Bueri, referente de la escuelita. Las familias participan de manera activa en Pulguitas ya que no se pierde el contacto semanalmente. "Siempre están predispuestos para cooperar en lo que se necesite", remarca Bueri. "En ocasiones especiales participan en las clases compartiendo las actividades con sus hijos. Y un momento importante y de inclusión es el que se comparte en la merienda, en donde los niños interactúan entre sí y comparten un momento pleno junto con sus padres. Porque la categoría Pulguitas no es solo deporte, se trabaja la comunicación, el vínculo, el contacto con el otro y la motricidad", cierra.

LOS CHICOS TRABAJANDO MOTRICIDAD EN EL PARQUE DEL CLUB CIUDAD, TODOS LOS SÁBADOS DE 14 A 15.



Inclusión Deportiva:

La Escuela Campana Up cuenta con la categoría Pulguitas

