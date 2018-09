Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 29/sep/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 29/sep/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

JUEGAN LOS LÍDERES: en la continuidad de la séptima fecha de la Superliga jugarán Racing Club y Atlético Tucumán.- BOCA SE LLENÓ DE DUDAS: por los Octavos de Final de la Copa Argentina, perdió frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata.- CONVOCADOS A LA SELECCIÓN: el entrenador interino brindó la lista de jugadores convocados para los amistosos.- PRIMERA B METRO: el líder Deportivo Riestra juega mañana.- PRIMERA C: Leandro N. Alem recibe a Central Córdoba de Rosario.- PRIMERA D: Claypole venció 2-0 a Central Ballester. Hoy juega el líder Muñiz.- JUEGAN LOS LÍDERES En la continuidad de la séptima fecha de la Superliga hoy jugarán los dos líderes del campeonato: Racing Club (16 puntos) y Atlético Tucumán (14). La Academia visitará a Argentinos Juniors desde las 20 horas, mientras que el Decano también será visitante frente a San Lorenzo desde las 13.15. Además, este sábado desde las 17.45 se medirán Estudiantes de La Plata vs Newells. En tanto, mañana domingo jugarán: Patronato vs Talleres (13.15), Unión de Santa Fe vs Gimnasia de La Plata (15.30), Belgrano de Córdoba vs Huracán (17.45) y Boca Juniors vs Colón de Santa Fe (20.00). Y el lunes están programados tres cotejos: Godoy Cruz vs Defensa y Justicia (19.00), Vélez Sarsfield vs Aldosivi de Mar del Plata (21.15) y San Martín de Tucumán vs Banfield (21.15). Queda postergado Rosario Central vs San Martín de San Juan. Anoche, al cierre de esta edición, Independiente jugaba ante Tigre y River Plate frente a Lanús. BOCA SE LLENÓ DE DUDAS Por los Octavos de Final de la Copa Argentina, Boca Juniors perdió 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y quedó eliminado de la competencia, días después de haber perdido el superclásico y a una semana de visitar a Cruzeiro para definir el pase a semifinales de la Copa Libertadores. Por su parte, Gimnasia avanzó a los Cuartos de Final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. CONVOCADOS A LA SELECCIÓN El entrenador interino de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, brindó ayer la lista de jugadores convocados para los amistosos que el combinado nacional disputará frente a Irak y Brasil el 11 y 16 de octubre en Arabia Saudita. Citó a los arqueros Sergio Romero, Gerónimo Rulli y Franco Armani; a los defensores Renzo Saravia, Fabricio Bustos, Ramiro Funes Mori, Germán Pezzella, Walter Kannemann, Alan Franco, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Nicolás Otamendi y Juan Foyth; a los volantes Rodrigo Battaglia, Santiago Ascacibar, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Franco Vázquez, Eduardo Salvio, Franco Cervi, Exequiel Palacios, Maximiliano Meza, Gonzalo Martínez, Rodrigo De Paul y Roberto Pereyra; y a los delanteros Cristian Pavón, Paulo Dybala, Giovanni Simeone, Lautaro Martínez, Mauro Icardi y Ángel Correa. PRIMERA B METRO Como el líder Deportivo Riestra (16 puntos) juega mañana, hoy habrá dos equipos con posibilidades de superarlo: Acassuso (14) recibirá a San Miguel (3), mientras que Estudiantes de Caseros (15) visitará a Atlanta (13). Además, hoy juegan: Talleres vs San Telmo, Tristán Suárez vs Barracas Central, Comunicaciones vs All Boys y Colegiales vs Fénix. Ayer se abrió la cuenta con tres partidos: Deportivo Español 0-0 UAI Urquiza; Defensores Unidos 3-1 Almirante Brown; y J.J. Urquiza 2-2 Sacachispas. PRIMERA C Esta tarde, desde las 15.30, Leandro N. Alem recibe a Central Córdoba de Rosario. Anoche, al cierre de esta edición jugaban: Sportivo Italiano vs Ituzaingó. El grueso de la octava fecha se disputará mañana domingo (seis encuentros programados). PRIMERA D En el inicio de la quinta fecha, Claypole venció ayer 2-0 a Central Ballester. Hoy juega el líder Muñiz, que visita a Deportivo Paraguayo. Además se enfrentan: Juventud Unida vs Defensores de Cambaceres y Argentino de Rosario vs Liniers.



