Breves: Polideportivas

PUMAS VS ALL BLACKS: el Seleccionado Argentino enfrentará esta tarde como local a Nueva Zelanda.- TURISMO CARRETERA: Matías Rossi fue el más rápido en la primera tanda clasificatoria del Parque La Pedrera, Villa Mercedes, San Luis.- FÓRMULA 1 EN RUSIA: el británico Lewis Hamilton lideró los entrenamientos.- BÁSQUET NACIONAL: San Lorenzo consiguió su segunda victoria al derrotar a Hispano Americano de Río Gallegos.- EMPEZÓ LA COPA RYDER: Europa consiguió ayer una espectacular remontada en los foursomes.- MUNDIAL DE VOLEY; SEMIS: Hoy se jugarán las semifinales del Mundial que se está disputando en Italia y Bulgaria.- TURISMO CARRETERA Matías Rossi (Ford) fue el más rápido ayer en la primera tanda clasificatoria que se realizó en el Parque La Pedrera de Villa Mercedes (San Luis), escenario de la primera prueba de la Copa de Oro del Turismo Carretera. El piloto de Del Viso, uno de los doce integrantes del playoff, exhibió un enorme potencial en pista al quedarse con la pole provisoria, luego de emplear en su mejor vuelta 1m 45s876. A 209 y 225 milésimas, respectivamente, quedaron Agustín Canapino (Chevy) y Mariano Werner (Ford). La segunda y última tanda clasificatoria se disputará esta tarde, desde las 15 horas (televisa DeporTV). FÓRMULA 1 EN RUSIA El británico Lewis Hamilton (Mercedes), líder del campeonato de pilotos de Fórmula 1, lideró ayer los entrenamientos que se realizaron en Sochi (Rusia), en el marco de la 11ª fecha del campeonato mundial. Hoy se disputará la clasificación y mañana la final. Televisa Fox Sports. BÁSQUET NACIONAL En la continuidad del Súper 20 de la Liga Nacional de Básquet, San Lorenzo consiguió su segunda victoria al derrotar 100-84 como visitante a Hispano Americano de Río Gallegos. A su vez, Instituto de Córdoba venció 88-65 a Quimsa de Santiago del Estero. Los líderes son Estudiantes de Concordia (2-0) en la Zona A; Instituto (2-0) en la B; San Lorenzo (2-0) en la C; y Bahía Basket y Gimnasia de Comodoro Rivadavia (1-0) en la D. EMPEZÓ LA COPA RYDER Europa consiguió ayer una espectacular remontada en los foursomes para terminar la primera jornada de la Copa Ryder de golf con una ventaja de 5-3 sobre Estados Unidos. Para este sábado están previstos otros ocho duelos en pareja antes de la definición el domingo con doce partidos individuales. Europa necesita llegar a los 14,5 puntos para ganar, mientras que Estados Unidos podrá defender la corona con 14 unidades. MUNDIAL DE VOLEY: SEMIS Hoy se jugarán las semifinales del Mundial de Vóley que se está disputando en Italia y Bulgaria. En primer turno se enfrentarán Brasil y Serbia y luego chocarán el vigente campeón, Polonia, y Estados Unidos. Los ganadores se medirán mañana en la final, mientras que los perdedores jugarán por el tercer puesto. PUMAS VS ALL BLACKS Por la quinta fecha del Rugby Championship, el Seleccionado Argentino enfrentará esta tarde como local a Nueva Zelanda en un partido que se jugará desde las 19.40 en cancha de Vélez Sarsfield (transmite ESPN). Los Pumas, que nunca pudieron ganarle a los All Blacks, formarán hoy con Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy, Ramiro Herrera, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Marcos Kremer, Javier Ortega Desio, Gonzalo Bertranou, Nicolás Sánchez, Matías Moroni, Bautista Ezcurra, Jerónimo De la Fuente, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli.



