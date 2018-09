Rabia: Prevención de Zoonosis

P U B L I C



La rabia es una enfermedad zoonótica, es decir, una enfermedad transmitida al ser humano por los animales y mortal, causada por un virus que ataca al sistema nervioso. El virus se elimina por la saliva y se transmite generalmente a las personas y los animales a través de la mordedura de un animal infectado. En ocasiones, la rabia se puede transmitir por un rasguño o lamido de mucosas, cuando la saliva de un animal con rabia toma contacto con una herida abierta en la piel u ojos, nariz o boca de una persona o animal. Una vez que lo signos de la enfermedad aparecen, la rabia es, casi siempre, mortal. Todos los mamíferos se pueden enfermar de rabia; en cambio, los pájaros, los peces, reptiles y anfibios no la padecen. En Argentina, los murciélagos actúan como el principal vector. Los animales domésticos más afectados son los perros y los gatos. Esto sucede porque algunos animales no están vacunados y pueden tomar contacto con animales infectados de rabia, como los murciélagos que entran a las casas. El ganado bovino también se infecta por la mordedura de una especie de murciélagos, sobre todo en el Norte de nuestro país. El período de incubación de la rabia, que es el período de tiempo entre la exposición a la enfermedad y el comienzo de los signos clínicos, varía ampliamente. Normalmente consta de 3 a 8 semanas, pero puede extenderse a meses. Los animales con rabia pueden mostrar una variedad de signos como temor extremo, agresión, babeo excesivo, dificultad para tragar, tambaleo, parálisis y convulsiones. Una vez que los signos clínicos de la rabia aparecen, no hay cura para la enfermedad y puede producir la muerte si no se recibe el adecuado tratamiento profiláctico post exposición a tiempo. El método preventivo más eficaz para controlar la rabia sigue siendo la vacunación: es obligatoria y se debe comenzar a vacunar los cachorros y gatitos a partir de los 3 meses de edad. Luego se debe aplicar la vacuna 1 vez por año durante toda la vida del animal. De todas formas, el veterinario debe indicar cuando vacunar a su mascota y con qué frecuencia. Si llegase a ser mordido, no tema, pero no ignore la mordida. Lave la herida cuidadosamente y vigorosamente con jabón y mucha agua por lo menos por 15 minutos. Concurra inmediatamente al centro de salud más cercano. Trate de no perder de vista al animal que lo mordió, si tiene dueño, este deberá llevarlo a su veterinario o a un centro de zoonosis para efectuarle la observación antirrábica. En Argentina el mayor porcentaje de niños mordidos se relaciona con contactos domiciliarios, es decir que son atacados por su propio perro, por lo cual es muy importante la tenencia responsable de mascotas. En caso de que muerdan a su mascota consulte de inmediato a su veterinario, incluso si está vacunado correctamente y con la frecuencia necesaria. Si su mascota esta vacunada pero tomo contacto con un murciélago, avise de inmediato a su veterinario y contáctese con su centro de zoonosis a fin de que analicen el murciélago para determinar si tiene rabia. No se debe tocar los murciélagos con las manos. Recuerde que la vacunación es la clave para ayudar a proteger a su mascota contra muchas enfermedades. Visite a su veterinario con regularidad para mantener las vacunas de su mascota al día y para realizarle los exámenes físicos de rutina que puedan ayudar a detectar posibles problemas de salud de manera anticipada. Estas medidas preventivas lo ayudaran a garantizar una mejor calidad de vida para su compañero y amigo para toda la vida. Benignitas Zoetis



Rabia: Prevención de Zoonosis

