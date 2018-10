La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/sep/2018 Un temporal de lluvias y viento causó numerosos problemas en la ciudad







Cayeron más de 40 milímetros "casi todos juntos" en horas de la mañana. Esto ocasionó anegamientos temporarios en diferentes zonas de la ciudad. Además, el viento derribó postes y árboles. El alerta meteorológico que estaba anunciado para nuestra región se plasmó en Campana durante la mañana del sábado, cuando cayeron 42,4 milímetros "casi todos juntos", en palabras del meteorólogo local Carlos Martínez. Por eso, explicó, "los anegamientos florecieron en muchos puntos de la ciudad, céntricos y periféricos". Y las imágenes que circularon a lo largo de todo el día a través de las redes sociales comprobaron ello. Sin dudas, las más llamativas fueron las de la remodelada avenida Rocca, donde varios comercios sufrieron incluso el ingreso de agua. La situación despertó críticas de diferentes sectores de la oposición para con la obra que el Municipio lleva adelante. "La zona de la Rocca y el bajo de la ciudad sufrió inconvenientes debido a que las importantes obras hidráulicas que se están ejecutando sobre la avenida se encuentran en pleno desarrollo y aun resta para su finalización", explicaron desde el Municipio. "Además, hubo inconvenientes en el sistema de apertura de las compuertas ubicadas en la zona de Euroamérica que, una vez subsanados, posibilitaron que el agua drene rápidamente", agregaron a través de un comunicado. Lo dicho: el centro comercial no fue el único sector afectado por anegamientos en la ciudad. Según testimonios recogidos por LAD, zonas de barrios como Otamendi, Malvinas, Dallera, Las Praderas y Lubo, entre otros, también padecieron los inconvenientes que genera tanta agua junta y de golpe. Sin embargo, no se registraron personas evacuadas. Igualmente, el agua no fue el único problema: durante la tormenta se registraron vientos de más de 50km/h, que causaron más problemas, como la caída de árboles y postes del tendido eléctrico. "Personal municipal de Defensa Civil, Parques y Jardines, corralones y otras áreas trabajó desde las primeras horas de este sábado para paliar las distintas situaciones de emergencia", detallaron desde el Municipio. "La situación demandó múltiples actuaciones tanto para ayudar a familias en sus domicilios como para intervenir antes postes y árboles caídos o a punto de caerse", se informó oficialmente desde el Municipio. RUTAS COMPLICADAS. La autopista Panamericana, a la altura de la ruta 197, sufrió importantes anegamientos pasadas en horas de la mañana, en especial sobre la mano que va hacia Capital Federal, por lo que personal de Austopistas del Sol asistía a los automovilistas que circulaban con precaución por el agua que se encontrba sobre la calzada, que por tramos superaba los 40 centímetros. Poco antes sucedió algo similar sobre la avenida General Paz, entre la avenida San Martín y Beiró, en ambas manos, aunque pasadas las 11.30 comenzó a bajar el agua y se liberó el tránsito.

LA AVENIDA ROCCA SUFRIÓ ANEGAMIENTOS TRAS LAS INTENSAS LLUVIAS. MISMA SITUACIÓN SE VIVIÓ EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.





UNA VIVIENDA EN LA CALLE LAGUINGUE, EN EL BARRIO LAS PRADERAS, COMPLETAMENTE ANEGADA.





UN ÁRBOL DESGAJADO EN LAS HERAS, ENTRE MITRE Y 25 DE MAYO. ARRASTRÓ CABLES DEL TENDIDO ELÉCTRICO.









PERSONAL DE DEFENSA CIVIL TRABAJANDO EN LA ZONA DE BERUTI Y ALEM, DONDE SE ENCONTRARON DIFERENTES RESIDUOS OBSTRUYENDO LAS BOCAS DE TORMENTA. ADEMÁS, SE REGISTRARON INCONVENIENTES EN EL SISTEMA DE APERTURA DE LAS COMPUERTAS UBICADAS EN LA ZONA DE EUROAMÉRICA.





UN POSTE CAÍDO FRENTE A LOS TRIBUNALES DE LA CALLE ANDRÉS DEL PINO. TESTIMONIOS BARRIALES A partir del contacto con diferentes vecinos, La Auténtica Defensa hizo un relevamiento de situaciones en distintos barrios de la ciudad. Desde Héroes de Malvinas comentaron: "Estuvo bravo en ciertas calles como 2 de Abril y Giachino. En Vigalondo tuvimos el problema de siempre con el agua que baja desde el barrio Siderca. En las calles recientemente asfaltadas no tuvimos problemas. No tenemos problemas de inundación, pero sí de anegamiento temporales". En tanto, desde Otamendi señalaron: "Se inundó todo y fue peor que antes. El agua no sale como salía antes de los nuevos desagües. Una vecina de la calle Castaño, que padece una enfermedad grave, se autoevacuó con sus hijas. El Reservorio no estaba como tenía que estar, lleno de agua, aunque se veían pequeñas lagunas en algunas partes". Mientras que en San Jacinto, la situación descripta fue una de las más leves: "Las calles quedaron, obviamente, con mucho barro, pero dentro de todo sin mayores inconvenientes. Lo raro es que no se cortó la luz, porque siempre que caen dos gotas se corta. Pero esta vez, a pesar de haber estado tan feo, no se cortó" En Don Francisco, vecinos señalaron que ocurrió "lo de siempre", porque "colapsaron las zanjas, pero el agua bajo rápido". Finalmente, los comentarios en Pioneros hacían hincapié en el estado de las calles: "Las que se arreglaron recientemente están bastante firmes. Pero en las que no hubo trabajo hay muchos pozos y charcos, son un chiquero. Un patrullero casi se encaja en la calle Moya". #Dato Las Heras entre Mitre y 25 de Mayo rama de árbol cayó sobre el alumbrado público. Precaución! pic.twitter.com/cVp0hdyCLS — Fernando Andrioli (@frandrioli) 29 de septiembre de 2018 Los vecinos comparten su situación con #LaAuténticaDefensa barrio Otamendi, calle Cordero y Pedroza ⛈ #Video pic.twitter.com/n81wArHwSR — Magui Felizia (@mawifelizia) 29 de septiembre de 2018 #QuejaVecinal intensas lluvias, casas inundadas en barrio Las Praderas, Laguingue 849 y Pujolet tienen un chico discapacitado ♿ y otro menor, se le metió agua a la habitación, solicitan Cuadrilla de Zanjeo para que abran la zanja y drenar el agua estancada en la cuadra. [hilo] pic.twitter.com/yRb1Duf9t6 — Daniel Trila (@dantrila) 29 de septiembre de 2018 #QuejaVecinal poste caído en Andrés Del Pino casi Varela, calle cortada pic.twitter.com/8nULNiqlAo — Daniel Trila (@dantrila) 29 de septiembre de 2018 #Dato el Servicio Meteorólogo Nacional anuncia que el temporal durará aproximadamente tres horas pic.twitter.com/Kflp1tsWoe — Daniel Trila (@dantrila) 29 de septiembre de 2018 Importante: tener en cuenta estas recomendaciones pic.twitter.com/jlayqCgb45 — MunicipalidadCampana (@campanagov) 29 de septiembre de 2018

