Las intensas lluvias generaron que a media mañana se decidiera no jugar el partido que estaba pautado para las 15.30. También se cancelaron los otros dos encuentros de la divisional. El viernes, Nueva Chicago ganó en Rafaela y llegó a lo más alto. Las intensas lluvias que afectaron ayer a la mañana la región dejaron al sábado prácticamente sin fútbol: en las categorías de Ascenso sólo se disputó uno de los doce encuentros programados para ayer (Atlanta vs Estudiantes de Caseros). Y en Superliga también se cancelaron partidos (San Lorenzo vs Atlético Tucumán y Estudiantes de La Plata vs Newells). Nuestra ciudad no fue la excepción: el duelo entre Villa Dálmine y Deportivo Morón se suspendió alrededor de las 10.30. Por entonces había caído mucha agua (casi 40 milímetros) y eso no sólo había anegado sectores del campo de juego de estadio de Mitre y Puccini, sino que también complicaba aspectos organizativos y de traslados. Por eso se decidió la cancelación, más allá que al momento que debía iniciar el juego (15.30 horas) la situación era muy distinta porque el cielo ya se había "limpiado". La reprogramación todavía no fue confirmada, pero todo indica que el partido se disputará el sábado 13 de octubre. Es que ese fin de semana no habrá actividad en la Primera B Nacional por ser "fecha FIFA" de amistosos internacionales. De hecho, el encuentro entre Gimnasia de Jujuy e Instituto de Córdoba de esta quinta fecha ya fue programado para ese sábado, dado que este fin de semana no se podía jugar en Jujuy por la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Los otros dos encuentros que estaban pautados para ayer, Defensores de Belgrano vs Temperley y Arsenal vs Mitre de Santiago del Estero, podrían correr la misma suerte. CHICAGO SIGUE CON PUNTAJE PERFECTO La quinta fecha de la Primera B Nacional comenzó el viernes con dos partidos que tenían como protagonistas a equipos que marchaban con puntaje perfecto. Y mientras Almagro perdió esa condición en horas de la tarde (cayó 2-0 como local frente a Sarmiento de Junín con un polémico arbitraje de Héctor Paletta), por la noche Nueva Chicago confirmó su gran arranque de temporada: le ganó 1-0 como visitante a Atlético Rafaela con gol de Esteban Orfano y alcanzó al Tricolor de José Ingenieros en lo más alto de la tabla de posiciones. El Torito, que ya quedó libre, ganó sus cuatro compromisos, marcó cinco goles y no recibió ninguno. Después de los tres partidos suspendidos ayer, la quinta fecha de la categoría continuará hoy en una jornada que tiene programados cuatro encuentros: Los Andes vs Ferro Carril Oeste (14.35 por TyC Sports), Olimpo de Bahía Blanca vs Guillermo Brown de Puerto Madryn (15.30), Gimnasia de Mendoza vs Independiente Rivadavia de Mendoza (16.30) y Platense vs Quilmes (16.35 por TyC Sports). En tanto, mañana lunes se enfrentarán: Agropecua-rio vs Chacarita (20.00 por DirecTV) y Central Córdoba (SdE) vs Brown de Adrogué (22.00). Mientras que el choque entre Gimnasia de Jujuy e Instituto fue programado para el 13 de octubre, fecha en la que se jugarían los encuentros suspendidos ayer.

ASÍ ESTABA EL SECTOR DE LOS BANCOS DE SUPLENTES DEL ESTADIO VIOLETA DURANTE LA MAÑANA DE AYER. #Dato Suspendido Villa Dálmine vs Deportivo Morón en Campana. Y todo indica que Puerto Nuevo vs Lugano (domingo a las 11) correrá la misma suerte (foto del estadio Carlos Vallejos). pic.twitter.com/7fXdL6MUKH — Pablo Scoccia (@chuecosco) 29 de septiembre de 2018

Primera B Nacional:

Tras la suspensión, Villa Dálmine y Morón jugarían el 13 de octubre

