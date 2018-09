Junto a Ana Lía Dellepiane, Néstor Jauzat, Andrés López y Mario Albarellos preside la lista Nº 10 "Radicalismo Puro" para participar en las internas de la UCR del 28 de octubre. "Venimos a pinchar el globo de los que entregaron el partido por un puestito", dijo. "La lista que estamos presentando viene a levantar las banderas históricas del radicalismo que lamentablemente se han perdido con la conducción actual", expresó Hugo "Chiki" Martínez quien es candidato a presidente del Comité Campana por la lista Nº 10. "Hoy por hoy la UCR se calla la boca ante las decisiones del gobierno que afectan los bolsillos de los trabajadores, jubilados y usuarios de servicios públicos. En el ámbito municipal, se atornillaron a los puestos y dejaron que vegan funcionarios de otras ciudades a decidir nuestro futuro y a administrar nuestros impuestos; donde pocos campanenses o casi nadie tiene influencia en las decisiones municipales. Pueden ser muy idóneos pero no conocen nada de Campana", agregó el candidato y referente del barrio La Josefa. "Le venimos a pinchar el globo a los que entregaron el partido por un puestito y no se atreven a decir las cosas que hay que decir por miedo a perderlo. Los afiliados nos vienen a preguntar por qué el Comité está cerrado todos los días, cómo no hay nadie que esté atendiendo los reclamos de la gente, especialmente ahora que los vecinos están sufriendo los aumentos de tarifas y la crisis económica. La conducción del radicalismo de Campana hasta hora hace silencio sobre esta realidad. El viernes presentamos toda la documentación que corresponde para que nuestra lista pueda participar de las internas. Este espacio interno está acompañado por radicales de toda la vida como Ana Lía Dellepiane, Néstor Jauzat, Andres López, Ana María del Pozo, entre otros. Estas personas representan a radicalismo puro de Campana, son correligionarios que nunca se entregaron por un puesto y que nunca traicionaron a las convicciones del radicalismo", concluyó.

“Los afiliados nos vienen a preguntar por qué el Comité está cerrado todos los días, cómo no hay nadie que esté atendiendo los reclamos de la gente", dijo Hugo “Chiki" Martínez.



Habrá internas en la UCR Campana:

"Chiki" Martínez lidera una lista para disputar la interna radical local

