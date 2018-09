P U B L I C





”Chiki” Martínez lidera una lista para disputar la interna radical local "Acá el tema es que él quiere el sello del Comité Radical para poder sentarse a negociar desde otro lugar con Abella", dijo la presidenta de la UCR local sobre las próximas elecciones internas de octubre. Luego de las "picantes" declaraciones de Hugo "Chiki" Martínez en el lanzamiento de su lista para disputar las próximas elecciones internas del radicalismo a nivel local, la actual presidenta del partido y concejal Romina Buzzini ratificó que se presentará nuevamente a elecciones liderando la lista 15 "Unidad Radical". Entre los correligionarios que acompañan a Buzzini desde el oficialismo, se encuentran Carina Sala como Vicepresidente; Mario Palacio de Secretario; Claudio Ferrante de Tesorero; Luis Gómez, Mariela Barberis y Fabio Hernández como congresales y Alberto Giordanelli, como apoderado. Buzzini también aclaró que por la juventud se presentó una sola lista, que es liderada por Augusto Castro Sala, nieto del referente local Oscar Sala. Ya sobre la interna propiamente dicha y las declaraciones de Martínez, Romina Buzzini dijo a La Auténtica Defensa: "Lo nuestro es muy concreto: somos la única lista que se presentó en las elecciones pasadas, y ya formábamos parte de Cambiemos. Por una cuestión orgánica, por supuesto que seguimos avalando el gobierno de Sebastián Abella, y somos parte del gobierno local para sostener lo que es el radicalismo en Cambiemos como el partido lo hace a nivel provincial y nacional. De hecho, en la provincia no se presentó ningún otro sector para una interna, y porque está claro que el mandato que le dio la Convención al Partido y que aún sigue firme es que el radicalismo siga trabajando dentro de Cambiemos". En ese sentido, Buzzini señaló que "está a las claras" que la lista opositora del radicalismo en Campana la armó el concejal de la Unión Vecinal Más Campana, ya que "gran parte de su familia la integra: su mamá, su tía, su primo, el esposo de la concejal que lo acompaña a él… Después, "Chiqui" Martínez es un militante que eligió Axel para tirar a la cancha y ver qué es lo que pasa. Porque la ambigüedad que tiene Axel, no le permite definir dónde jugar. Axel quiere jugar por afuera de Cambiemos, quiere ser oposición, quiere ser oficialismo… Axel está queriendo volver al Partido con esta lista para poder entrar en Cambiemos. Está claro eso. No somos ingenuos. Acá el problema no somos los radicales, acá el tema es que él quiere el sello del Comité Radical para poder sentarse a negociar desde otro lugar con Abella". Finalmente, volviendo sobre los dichos de Martínez, Buzzini comentó: "Lo del comité cerrado es una chicana que dijimos todos, cuando estuvimos del otro lado y está bastante gastada. En todo caso, todas las quejas vecinales las recepcionamos en el bloque de Cambiemos. Después, es verdad que tenemos puestos y trabajamos para los vecinos de Campana, y tenemos ningún problema en sostener eso. Lo que sí es cierto es que no pasó tanto tiempo para decir que estamos atornillados. Es un poco prematuro decir eso".

“La ambigüedad que tiene Axel, no le permite definir dónde jugar", dijo Buzzini sobre Cantlon.



UCR Campana:

Buzzini asegura que la lista 10 la armó Cantlon

