Si el clima lo permite jugarán desde las 11 de la mañana en el Carlos Vallejos. En caso de ganar quedará como único líder porque ayer se suspendió el encuentro de Muñiz. La dupla Pereyra-Medina repetirá nuevamente la misma alineación. Aunque ayer por la tarde parecía un hecho que el partido se iba a suspender, finalmente, una vez que el cielo "limpió", se decidió aguardar a la evolución climática y esperar a la mañana de hoy para definir si Puerto Nuevo y Atlético Lugano salen al campo de juego del estadio Carlos Vallejos. Las imágenes que trascendieron ayer al mediodía mostraban muchísima agua en el club y la cancha de la entidad del barrio Don Francisco. El encuentro frente al Naranja, correspondiente a la quinta fecha de la Primera D, está programado para las 11 horas, será arbitrado por Tomás Duilio y puede dejar al Auriazul en lo más alto de la tabla de posiciones. Es que como ayer se suspendió el duelo entre Deportivo Paraguayo y Muñiz (también Juventud Unida vs Defensores de Cambaceres), el equipo dirigido por Carlos Pereyra y Hugo Medina tendrá la oportunidad, en caso de ganar, de quedar como único líder de la divisional. Hasta el momento, el Portuario suma 8 puntos, producto de dos victorias (Central Ballester y Defensores de Cambaceres, ambas jugando por la mañana) y dos empates (Atlas en el debut y el pasado lunes frente a Yupanqui como visitante). Si gana llegará a 11 y esperará en la cima el encuentro entre Yupanqui (8) y Argentino de Merlo (juegan mañana a las 15.30) y también la presentación de Muñiz (los dos partidos suspendidos ayer fueron reprogramados para el martes 2 de octubre a las 15.30). Para recibir a Lugano, la dupla técnica de Puerto Nuevo volverá a apostar por la misma formación titular de las primeras cuatro fechas. Los buenos resultados, el no haber recibido goles en las últimas tres presentaciones y no tener jugadores condicionados en lo físico prácticamente imponen esa lógica. Así, el Auriazul alistará hoy a Leandro Bonnet; Lautaro Cuenos, Gonzalo Leizza, Santiago Correa, Sergio Robles; Kevin Redondo, Oscar Peñalba; Enzo Moreno, Carlos Tapia, Mauricio Ruiz; y Diego Pertossi. Por su parte, Lugano llegará a Campana tras el golpe que recibió la fecha pasada, cuando cayó 1-0 como local frente a Argentino de Rosario, que solo había sumado derrotas en sus primeras tres presentaciones. De esta manera, el Naranja sigue sin victorias en el campeonato: empató frente a Yupanqui en el debut, quedó libre en la segunda fecha y después perdió consecutivamente contra Liniers y Argentino (R). Por ello, sólo tiene a Deportivo Paraguayo (cayó en sus tres compromisos) por debajo suyo en la tabla de posiciones. Con este panorama, Puerto Nuevo sabe que tendrá una gran oportunidad de dar otro paso al frente en esta temporada en la que quiere convertirse en protagonista de la divisional. Claro: debe estar fino para saber aprovecharla y esperar que el clima y el campo de juego acompañen. LA 5ª FECHA Esta jornada de la Primera D comenzó el viernes con la victoria de Claypole por 2 a 0 como local sobre Central Ballester. Ayer fueron suspendido Deportivo Paraguayo vs Muñiz y Juventud Unida vs Defensores de Cambaceres (fueron reprogramados para el martes a las 15.30). Hoy, además de Puerto Nuevo vs Lugano, también están programados Centro Español vs Atlas (11.00) y Argentino de Rosario vs Liniers (15.30). En tanto, mañana jugarán Argentino de Merlo vs Yupanqui (15.30).

CON MUCHA AGUA. ASÍ LUCÍA AYER EL ESTADO DEL CAMPO DE JUEGO AURIAZUL. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 44. En 43 partidos, Puerto Nuevo logró 18 victorias, Lugano ganó 17 partidos y empataron en 8 oportunidades. Puerto Nuevo marcó 67 goles, mientras que Lugano señaló 54. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 21 partidos, Puerto Nuevo ganó 10 (41 goles) y Lugano venció en 7 ocasiones (22 goles). Empataron 4 veces. COMO LOCAL LUGANO. En 22 encuentros, Lugano ganó 10 veces (32 goles) y Puerto Nuevo se impuso en 8 oportunidades (26 goles). Empataron 4 partidos. EL ÚLTIMO ENCUENTRO. El pasado miércoles 14 de marzo, por la 22ª fecha de la Temporada 2017/18, Puerto Nuevo perdió 3-2 como local ante Lugano. Gabriel Pretti (2) y Martín Ruiz marcaron para el Naranja, mientras que Orlando Sosa y Alex Curto anotaron para el Auriazul. APOSTILLAS: Cuatro partidos sin ganar acumula el Portuario frente a Lugano con dos empates y dos derrotas. El último triunfo del Auriazul fue el 13 de marzo de 2016, por la 3ª fecha del Torneo de Transición de Primera D: ganó 2-1 en cancha de Colegiales, como visitante, con goles de Sebastián Ferrario y Gabriel Toloza. En condición de local, acumula 3 encuentros sin ganar, con 2 empates y una derrota. La última victoria en Campana fue el lunes 8 de septiembre de 2014, por la 7ª fecha del Torneo de Transición de la Primera D: victoria 6 a 2 con cuatro goles de Matías Grecco y tantos de Nicolás Gottardi y Diego "Fonito" Dorregaray en cancha de Villa Dálmine. MÁXIMOS GOLEADORES DE PUERTO NUEVO: Roque Cabezas (5), Matías Greco (4), Malaszuk (3), Martín Canale (3), Cordone (2), Antonio Lorenzo Sodero (2), Alberto Fillopsky (2), Esteban Leyes (2), Alejandro Pérez (2), Marcelo Pasquet (2), Coronel (2), Julio Navarro (2), Gastón Noir (2) y Orlando Sosa (2). MÁXIMOS GOLEADORES LUGANO: Gabriel Rodríguez (7), Leonel Videla (3), Adrián Lobótrico (3) y Matías Basualdo (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA DE 2001 El sábado 7 de abril, por la 9ª fecha del Torneo Clausura de la temporada 2000/01 de la Primera D, Puerto Nuevo le ganó 3-0 como local a Atlético Lugano. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: PUERTO NUEVO (3): Fausto Lastiri; Gastón De Armas, Cristian Pérez, Walter Barrios y Nicolás Gásperi; Gerardo Chávez, Julio Navarro (Alexis González), Federico Gásperi y Julio Todaro (Carlos Barrios); Maximiliano Coronel (Marcelo Pasquet) y Orlando Sosa. DT: Roque Jesús Cabezas. SUPLENTES: José Enrique y Marcos Cejas. ATLÉTICO LUGANO (0): Marcos Mangas; Gianotti (Diego Suárez), Carlos Graziadei, Dubois y Rosané; Angel Acevey, Carlos Toloza, Emanuel Guzmán (Paletta) y Alejandro Cáceres; Arriola y Pablo Lazo (Reinero). DT: Marcelino Mántova. SUPLENTES: Sergio Valentino y Rolón. GOLES: PT 45m Coronel (PN). ST 9m Coronel y 38m Pasquet (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ARBITRO: Oscar Ábalo. TERCERA: Puerto Nuevo 4 – Lugano 2. #Dato Suspendido Villa Dálmine vs Deportivo Morón en Campana. Y todo indica que Puerto Nuevo vs Lugano (domingo a las 11) correrá la misma suerte (foto del estadio Carlos Vallejos). pic.twitter.com/7fXdL6MUKH — Pablo Scoccia (@chuecosco) 29 de septiembre de 2018

Primera D:

Puerto Nuevo recibiría hoy a Lugano en busca de la cima de las posiciones

