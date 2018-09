"Salgo a la ruta con valentía y ganas a disfrutar"

Gonzalo Firpo presentó su libro "Mis viajes en moto por Argentina: una aventura en dos ruedas", en el que repasa sus travesías por diversos rincones del país y deja consejos a los que quieran seguir su estela. Fue declarado de interés Legislativo y Cultural. Gonzalo Firpo tiene un sueño: unir Ushuaia con Alaska a bordo de su motocicleta. Pero antes tuvo muchos otros anhelos, que lo llevaron a recorrer miles de kilómetros para de a poco irlos cumpliendo. Fueron 12 de esos viajes por el país los que el viernes, en el Honorable Concejo Deliberante, el motociclista campanense presentó ante familia, amigos y compañeros de trabajo, recopilados en un libro que fue declarado de interés Legislativo y Cultural. Acompañado por sus hijas Sophie, Luz y Almendra, Firpo recibió un diploma de manos del presidente del HCD, Sergio Roses. También se encontraba el concejal Marco Colella, autor del proyecto que distinguió a su obra, un diario de motocicleta en el que cuenta sus comienzos sobre dos ruedas, los viajes inaugurales y sus travesías -solo y en banda- por las rutas del interior argentino. En el final del libro, hay también un apartado dedicado a brindar información y consejos útiles a entusiasmados lectores que quieran seguir su estela. "Básicamente, cuento lo que me fue pasando a mí, lo que fui viviendo y sobre los lugares que visité. La idea es un poco invitar a los lectores a que quieran ir, sea en camioneta, auto u ómnibus. No es un libro exclusivo para motociclistas, aunque es solo de motocicletas", explicó Firpo en diálogo con La Auténtica Defensa. De su primera Motomel 175 hasta la compra de su soñada Honda Translap 600, Firpo cuenta su pasión por el motociclismo de travesía, que lo llevaría con el correr de los años a conocer en dos ruedas las 24 provincias del país. "Estoy maravillado con lo que es el país y su gente, que siempre está ayudando y si por ahí tenés un problema, te da una mano", aseguró el vecino, que la gran mayoría de las veces sale solo al asfalto. Aunque hubo excepciones. "Hay un viaje que cuento en este libro a Usuhaia, que vamos por la Ruta 3 y volvemos por la 40 junto a otras 15 motos. Ese fue también un viaje saliente y emotivo, y que tuvo muchos condimentos. Fue un gran viaje", resaltó Firpo. Sucede que, además de la experiencia de rodar en manada, la Ruta 40 surte en él una atracción particular "por lo que significa pasar por 13 provincias, costear la cordillera, que el relieve y el clima te vayan cambiando constantemente". Firpo recorrió en dos tramos la totalidad de la Ruta 40, primero por el NOA y tiempo después por el Sur. Define a los capítulos que narran esa aventura como "la frutilla del postre del libro". "Mis viajes en moto por Argentina: una aventura en dos ruedas", se llama el diario de motocicleta compartido con la comunidad el viernes, y que Firpo ya había presentado en Gualeguaychú y Capital Federal. Libro que además de narrar con sumo detalle 12 de sus viajes, deja enseñanzas. "Para cada viaje en moto, se necesitan tres cosas esenciales: llevar la mitad de la ropa, el doble de dinero y disponer del triple de tiempo previsto", resume en una de sus páginas. Pero no todos los viajes demandan lo mismo: por ejemplo, su querida Ruta 40 no es para cualquiera. "Para un recorrido por la Ruta 40 se requiere todavía algo más: una moto adecuadamente equipada, algo de cartografía, conocimiento de mecánica esencial, un celular, y los conocimientos elementales acerca de lo que es y lo que ofrece -y exige- la carrera longitudinal de los Andes", escribe. "Siempre hay que estudiar el viaje que se va a hacer. Y hay salir con cuidado, dejar dicho adónde y por dónde vas a ir. Dejar una bitácora de viaje a algún familiar o amigo. Y después salir a la ruta con valentía y con ganas a disfrutar, por la verdad es que tenemos un país hermoso, con todos los climas y paisajes", añadió en la presentación de la noche del viernes. Tras haber llegado en su Honda frente a la inmensidad de las Cataratas del Iguazú y al pie de las imponentes paredes del Glaciar Perito Moreno, Firpo quiere enfilar hacia el norte. Muy al norte. Y llevar consigo algo más que equipaje: "Mi viaje es ir a Alaska. Todo lo que hago es un paso hacia eso. Quiero unir Ushuaia con Alaska, las tres américas, y en moto. Y además ir con algunas banderas y consignas, como reivindicar que las Malvinas son argentinas e ir plantando un árbol por cada país que visite. No solamente viajar por viajar".

Gonzalo Firpo con sus tres hijas, disfrutando la distinción que le hizo el HCD a su último libro



"Salgo a la ruta con valentía y ganas a disfrutar"

