Desde Vamos Campana presentaron una propuesta denominada "Esperanza Jóven" que busca motivar a los estudiantes que tengan buenas calificaciones para que puedan terminar sus estudios e insertarse en el mercado laboral en empresas de la zona. Desde el Espacio Ciudadano Vamos Campana señalaron que "En este contexto de retracción de la economía, donde el Gobierno Nacional aplica la filosofía del "sálvese quien pueda", los jóvenes sufren la falta de oportunidades como una de las principales consecuencias de las políticas económicas que destruyen el empleo y el poder adquisitivo de los ciudadanos. Son cada vez más los jóvenes que, habiendo terminado sus capacitaciones en oficios, sus estudios terciarios o universitarios les cuesta encontrar empleo, y a su vez son cada vez mayores las exigencias para que los jóvenes sean contratados por las empresas al mismo tiempo que desde el estado se le cierran puertas a estos para perfeccionarse". "Es por esto que diseñamos el programa "Esperanza Joven"" argumentaron desde el espacio "el cual es una herramienta tripartita entre el Gobierno Municipal, las empresas de la zona y los jóvenes que están capacitándose en oficios, estudiando en carreras terciarias o universitarias, los cuales contarán durante el periodo que dure su capacitación con el acompañamiento del estado y del sector privado por medio de la Responsabilidad social empresaria". Luego, dieron detalles del programa: "se divide en dos periodos. El primero es el del acompañamiento por parte del Municipio y las empresas en convenio con este, hacia aquellas y aquellos jóvenes que se están capacitando en oficios, carreras terciarias y carreras universitarias con el fin de brindarles una beca municipal a quienes igualen o superen un umbral de calificaciones que les permitirá perfeccionarse en el ámbito de sus carreras en las empresas de la zonas relacionadas a lo que están estudiando, no solo en todo lo que tenga que ver con los contenidos de sus estudios sino también en cuestiones fundamentales del mundo laboral tales seguridad en el trabajo o derecho laboral. Así mismo, las empresas podrán facilitarles la inscripción a cursos y todo tipo de capacitaciones teóricas que los vayan perfeccionando como estudiantes y futuros profesionales. Esta beca tendrá como contrapartida que él o la joven realice cada quince días trabajos comunitarios en distintas actividades coordinadas entre la empresa en cuestión y el gobierno municipal". "La obtención de esta beca tendrá como obligación terminar los estudios en los periodos previamente estipulados para evitar la prolongación innecesaria del subsidio y para que este pueda ser recibido por una nueva generación de estudiantes y se genere un círculo virtuoso donde los jóvenes se esmeren para acceder al beneficio. Las partidas para financiar este programa deberán salir del recurso afectado Fondo Educativo Municipal, con el fin de generarle a los estudiantes que tengan buenas calificaciones herramientas para que puedan continuar y finalizar con sus estudios". Y luego agregaron que "El segundo periodo se trata de que esa o ese joven que durante el periodo de acompañamiento obtuvo la beca de la municipalidad y fue ayudado a su capacitación por la empresa del rubro sobre el cual el joven se estaba desempeñando académicamente o en el marco de su oficio, pueda insertarse laboralmente en esa empresa, haciéndose cargo, el estado Municipal, del 30% del salario del joven durante un año, con la condición de que no solo este inmediatamente al comenzar a trabajar quede efectivo y acceda a todos los beneficios del convenio colectivo de trabajo del rubro en donde se va a desempeñar en esta empresa, sino que además aquellas empresas que reciban a estos jóvenes deberán mantener obligatoriamente su planta de empleados con lo cual, la propuesta no solo ayuda al perfeccionamiento y a la inserción laboral de los jóvenes una vez terminados sus estudios, sino que además es un incentivo para que las empresas mantengan y acrecienten su planta de trabajadores" concluyeron.



ECVC:

"Queremos generarle motivación, optimismo y esperanza a los más jóvenes"

