La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/sep/2018 PJ-UC:

"Cambiemos prometió terminar con las inundaciones, y tampoco cumplió eso"







Concejales del PJ-Unidad Ciudadana se hicieron eco de las numerosas quejas producto de los anegamientos en gran parte de la Ciudad. "Otamendi, San Felipe, y varios barrios más han sido víctimas de las obras inconclusas y paralizadas desde hace tiempo", sostuvieron los ediles. Las imágenes, en fotos y video, recorrieron rápidamente las redes sociales. Y también llegaron a los canales de reclamo del bloque de Concejales del PJ-Unidad Ciudadana, luego de una tormenta que dejó numerosos inconvenientes por el anegamiento de muchos sectores, tanto en el centro como en los barrios. "Ha llovido mucho, pero no tanto como otras veces. Más allá que el cambio climático es una realidad, no debe ser una excusa. El Municipio debe ser responsable y ejecutar obras que estén a la altura de las circunstancias, en lugar del millonario maquillaje estético que se viene derrochando desde hace tiempo, que puede resultar muy lindo, pero que no le resuelve los problemas a la gente" expresaron los Concejales peronistas. Por un lado, señalaron que en varios barrios de la Ciudad, los problemas han surgido principalmente por las obras inconclusas y la falta de mantenimiento. "En el caso de Otamendi, por ejemplo, existe más de un año de incumplimiento en los plazos de obra. En San Felipe, los desbordes cloacales son frecuentes con cada lluvia, y exponen a los vecinos a vivir en medio de la insalubridad". "Por eso es urgente ver la realidad. Pero con la mirada del vecino, y no con la del publicista que maneja la propaganda del Intendente" remarcó Rubén Romano. Bajo la lupa quedaron las obras de la Avenida Rocca, la cual también se vio cubierta de agua tras la lluvia. "Las nuevas veredas se llenaron de agua incluso antes que la calle. El propio Secretario de Obras dijo que había que esperar a la primera lluvia para ver como respondían las obras, y ha sido un costoso fracaso: 30 millones de pesos gastados, a los que hay que sumarle otros miles en publicidad, donde el Intendente Abella prometía que no nos volveríamos a inundar" sostuvo el Concejal. Para el referente de Unidad Ciudadana, "ha sido como mínimo una imprudencia inaugurar tantas veces la obra de Av. Rocca, sin estar siquiera finalizada. Pero el Gobierno de la prueba y error nos vuelve a pedir tiempo: ahora, tres meses más hasta que se finalice de verdad este fastuoso embellecimiento. La gente no es tonta, y la sensación general es que nos están tomando el pelo, y despilfarrando millones que bien podrían servir para hacer obras de verdad. Cambiemos prometió terminar con las inundaciones, y tampoco cumplió eso. Hay que dejar de lado esas viejas prácticas donde la propaganda se pone por delante de las necesidades reales, y ponerse urgentemente a trabajar en un plan de obras de envergadura, tanto para el centro como para los barrios, porque el clima no da tregua, seguirá lloviendo y mucho, y los vecinos necesitan dirigentes que estén a la altura de las circunstancias y se identifiquen con sus problemas, enfocados en solucionarlos y no en cortar cintas para la foto" concluyó Romano.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



PJ-UC:

"Cambiemos prometió terminar con las inundaciones, y tampoco cumplió eso"

