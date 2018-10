La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/sep/2018 Opinión:

Y fue así

Por Arq. Jorge Bader









Hace unos meses atrás, mas precisamente el 8 de julio, en un artículo titulado Rocca New Age, manifesté mi inquietud respecto del riesgo que implicaba en el proyecto de la Rocca la continuidad de las calles y veredas y la responsabilidad que se le cargaba a los nuevos desagües continuos. Lo reitero aquí para hacer base en mi razonamiento. Dije en aquel artículo, "La primera cuestión es la problemática técnica relacionada con los desagües. Cuando empezó la obra las canalizaciones originales se revelaban sub dimensionadas y obligaron a una modificación que llevó a la ejecución de canales colectores fabricados en el lugar con mayor profundidad que los premoldeados originales. No obstante ello, con el régimen de lluvias actual, donde tenemos descargas pluviales violentas y de copiosos volúmenes derivados del cambio climático, estamos frente a un interrogante. La superficie plana sin la contención de los cordones de veredas y con los canales de desagüe acotados es una situación que produce alguna inquietud que habremos de dilucidar en la primera contingencia climática de esas que últimamente nos sorprenden cada tanto. Es bastante conocido que frente a lluvias importantes la avenida es un río en algunos sectores ya que es el destino natural de las vertientes de gran parte del casco céntrico. Las obras de desagües del centro son antiguas y se han mostrado insuficientes frente a fuertes lluvias. Veremos que sucede, pero con una cuota de humor poético quiero recordar a Francisco Luis Bernardez, cuando dice "que al final de todo he comprendido, que lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado", o sea que interpretándolo libremente me parece que una revisión de los desagües enterrados era un paso previo a la reforma de modo de minimizar estos riesgos posibles y embellecer la superficie con mejores garantías funcionales." Actualmente se están haciendo algunas obras en las cuadras que van de Güemes a la Plaza, que al parecer debieran colectar estos volúmenes, pero en mi visión el problema concreto está en la derivación de esos caudales por la calle Becerra, donde basta ubicarse en plena lluvia para ver la situación. Toda la infraestructura de Campana centro es obsoleta, más aún en la zona de microcentro y los barrios más antiguos de Campana, y los escenarios han cambiado de modo de que estamos en situaciones totalmente distintas. El régimen de lluvias es diferente, la situación de las tormentas violentas se reitera cíclicamente dejando ya de ser un fenómeno de carácter esporádico y circunstancial, la construcción ha crecido, y la impermeabilización de los suelos también. Con este cóctel y cañerías de una antigüedad en algunos casos superior a los 50 años, y algunos otras cuestiones no menores como la conexión de desagües pluviales a los colectores cloacales, tenemos alguna situación crítica en varios frentes, no solo en lo que tiene que ver con los flujos de agua sino con la contaminación y riesgo sanitario subyacente. En la esquina de Colón y De Dominicis, donde hace unos días colapso una cámara de desagües cloacales, derivando todo el caudal a la calle y a los desagües pluviales, tenemos un ejemplo de lo que quiero expresar. Así que el llamado de atención a esta administración tiene que ver con la necesidad de repensar la ciudad desde lo subterráneo antes de ocuparnos tan hábilmente de lo que se ve. El dia que esta circunstancia vaya más allá de la incomodidad inaceptable de la inundación, y derive en algún vector biológico o un conflicto sanitario para la población la cuestión estética urbana va a quedar relegada a un segundo plano y las consecuencias sociales no se van a resolver con un lampazo. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015



