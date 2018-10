La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/sep/2018 Problemas y Soluciones Alimentarias:

Quiero adelgazar y mantener mi peso sin "rebotar"; ¿Es posible?

Por Dr. Fernando Valdivia











Sí. Pero puesto que las dietas no funcionan, como vimos detalladamente en las semanas anteriores, debe quedarnos claro que en alimentación NO hay atajos. Podemos alcanzar cualquier resultado que nos propongamos, pero siempre respetando los principios de nuestra biología. Y cuando digo ésto me refiero a que nuestros cuerpos son expresiones de la naturaleza que tienen mecanismos de regulación internos muy precisos y determinantes, y que, además, estos mecanismos de regulación propios han evolucionado para estar en armonía con el resto de los sistemas que nos rodean (sean éstos biológicos o no). Dicho de otra manera: nuestra vida debe estar en armonía con nuestra biología (con millones de años de biología evolutiva) y con el universo que nos rodea. Tiempos y Formas Si estamos de acuerdo con lo anterior y decididos a comprender que no hay magia sino biología en movimiento, entonces estamos listos para empezar. El primer punto es entender que NO EXISTE LA OBESIDAD NI EL SOBREPESO EN NINGUNA ESPECIE QUE VIVA EN SITUACIÓN DE NATURALEZA. No es un dato menor; es la evidencia de por qué millones de animales no padecen obesidad ni sobrepeso y nosotros, los humanos, tenemos a la mitad de nuestra población con este problema. Y es lo que nos abre la puerta a formular hipótesis sobre el problema que son bien distintas a las convencionales: no importa tanto si comemos más o menos, si repartimos la comida en 4, 5 o 6 ingestas diarias, o si anda bien la balanza. Importa si comemos lo que tenemos que comer por mandato de la naturaleza. Hay dos razones por la que los animales salvajes no engordan ni se enferman: 1) Comen los alimentos que la naturaleza tiene previstos para cada una de esas especies. Es decir que comen sus "alimentos naturales". 2) Viven en armonía con su propia naturaleza y con los ciclos y dinámicas que les impone dicho entorno. Estas dos condiciones permiten que los mecanismos de regulación de los procesos biológicos funcionen normalmente. ¿Y sabés qué? Entre estos mecanismos exite uno que la naturaleza diseñó exclusivamente para regular el peso. Sí, al igual que todas las especies TENEMOS UN MECANISMO DE REGULACIÓN DEL PESO que nos permite mantener el peso promedio normal de nuestra especie. Solo que, para que funcione, tenemos que darle los insumos necesarios. No podemos usar una Ferrari con kerosene. La biología tiene sus tiempos Por otro lado, para que estos mecanismos hagan su trabajo, se requiere tiempo. Dependiendo de cual sea el punto de partida, el proceso será más o menos rápido. Pero sin dudas mostrará una curva similar a la que se ve en el gráfico. Sabemos que no es normal bajar 10 o 15 kilos en 1 mes. Ya vimos en la semanas previas lo que significa eso. Pero la persona de este gráfico adelgazó 24 kilos en un año, sin ningún tipo de restricción alimentaria. NO HIZO DIETA. Volvió al peso de sus 20 años (hoy tiene 50) y, por sobre todo, ganó 2 cosas: a) se reencontró de manera saludable y placentera con la alimentación; b) logró un estado de vida pleno en el que evitará la mayoría de las enfermedades que hoy matan a los humanos. Este es uno de los tantos casos con que nos encontramos a diario. Hay 2 claves en el Modelo de Alimentación Inteligente: a) respetar todas las premisas biológicas; b) readaptar hábitos alimentarios, construyendo modelos personalizados que tengan en cuenta la historia familiar, la disponibilidad alimentaria y el desarrollo de los sentidos. Absolutamente simple, natural y probado. Es el trabajo que descubrimos y desarrollamos en nuestro Centro. Dr. Fernando Valdivia / Email: fv@fernandovaldivia.com / Sitio Web: www.fernandovaldivia.com



