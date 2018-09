P U B L I C







Publicidad A 220 kilómetros del El Calafate se encuentra El Chaltén, la autode-nominada capital del trekking. Un pueblito fundado en 1985 en una de las tantas de disputas fronterizas entre Argentina y Chile, y que hasta el día de hoy conserva un inconfundible sabor de belleza de frontera. Es un resiente asentamiento de poco más de 1.500 habitantes ubicado en el Parque Nacional los Glaciares en la Patagonia. El encanto de esta villa turística trasciende fronteras, siendo sin dudas uno de mis destinos favoritos para viajar en época de verano. Es el pueblo más joven del país, y una prueba de esto es que en El Chaltén no hay cementerio. Sus habitantes vienen de todas partes de la Argentina y del mundo, y cada día se multiplican. Y no llegan sólo para "pasar el verano", están dispuestos a quedarse para toda la vida. El abrigo del Fitz Roy y la sensación única de vivir en un confín privilegiado del mundo los atrapan. El mismo momento del arribo es una experiencia diferente, un guarda parques los recibirá, explicará los 7 circuitos de trekking en un mapa tallado en madera, rodeado de esa inmensidad de una belleza difícil de comparar. Visitar El Chaltén es una aventura que tienen que prepararse para vivirla a fondo. Cualquiera sea la duración de su estadía, les sugerimos leer atentamente cada una de las siguientes recomendaciones para disfrutar su viaje. Estado físico: Este destino es ideal para los amantes de las caminatas, ya sean de unos pocos minutos, de varias horas o incluso de varios días. La mayoría de los senderos están marcados por pendientes suaves que no representan ninguna dificultad para una persona con un estado físico "normal". Salvo para los casos de las expediciones o ascensiones guiadas, no es necesario tener una gran resistencia o capacidad aeróbica ni entrenamiento previo. Caminar es una de las funciones básicas, pero el estilo de vida "moderno" no siempre incluye caminatas diarias en nuestra rutina. Si son personas con hábitos sedentarios les sugerimos realizar al menos algunas caminatas previas para estar mejor preparados. Reserva de alojamiento: La mayor demanda de camas se registra entre Octubre y Mayo, siendo el pico de ocupación durante los meses de Enero y Febrero y los días de Semana Santa, por lo que es indispensable realizar la reserva con una anticipación de no menos de 30 días. Por el lado de los vuelos ocurre algo similar. La Patagonia es famosa por su cambiante clima y por los fuertes vientos durante el verano austral. Particularmente en la zona de El Chaltén, en el verano son frecuentes los días nublados o de lluvias y los contrastes de temperaturas entre el día y la noche se recrudecen por la proximidad del Hielo Continental. Si van a pernoctar en algún campamento base tienen que tener en cuenta que no es raro que se produzcan pequeñas nevadas, especialmente en los meses de Octubre, Noviembre, Marzo y Abril. El buen calzado (preferentemente botas de trekking) y arroparse usando el método de cebolla (primero una prenda interior que permita una rápida evaporación y secado, después otra prenda de abrigo y finalmente un rompe vientos) es lo más recomendable. El número de días que destinen a El Chaltén va a depender si quieren realizar excursiones acampando en la cordillera o no. Si lo de ustedes es el montañismo, la estadía en El Chaltén dependerá de la duración de la travesía que vayan a realizar: desde 3 días a una semana. Si no piensan hacer grandes caminatas y van a dormir todos los días en el pueblo, entre 1 y 3 noches son suficiente tiempo para ver lo básico. Tengan en cuenta que no está garantizado que vayan a conseguir divisar el cerro Fitz Roy, normalmente está rodeado de nubes. Si tienen suerte y lo divisan, el tiempo se les pasará muy rápido. Si, por el contrario, no consiguen que las nubes se separen de la gran mole montañosa, el tiempo pasará mucho más despacio. Entre las actividades y visitas más interesantes les sugerimos las siguientes. Laguna Capri, una laguna mágica: Es sin dudas el mejor trekking para darse cuenta si el estado físico los acompañará durante la estadía en El Chaltén. Al final del pueblo, un cartel indicador los invita a comenzar el ascenso hasta la laguna de los Tres, que es en realidad el punto más cercano al que se puede llegar para escalar el famoso cerro Fitz Roy. Lago del Desierto: Es imposible no realizar la excursión para conocer el Lago del Desierto desde El Chaltén. Famoso por su historia, este lago tiene mucho para mostrar a quien desee conocerlo. En el año 1965, durante un reconocimiento de rutina, un grupo de gendarmes argentinos encontró un asentamiento clandestino de carabineros chilenos, a pocos kilómetros del lago, lo que motivó una disputa diplomática y territorial. Fue un episodio más en el conflicto con nuestros vecinos, que en su momento motivó la creación de El Chaltén, materializado 2 décadas más tarde. Además de historia, el lago posee una gran variedad de atractivos turísticos para conocerlo, donde prevalece su naturaleza que se puede contemplar a través de una navegación en catamarán. Laguna Torre, una laguna muy especial: Es uno de los senderos de montaña más hermosos que se pueden tomar cuando comienzan a recorrerse los caminos que parten desde El Chaltén y se adentran en las montañas. Conocido como el camino al glaciar Torre, su recorrido previo los acercará a la Laguna Torre, cuya belleza resulta difícil de entender para cualquier caminante que logre llegar hasta ella. La laguna Torre es sin duda, meta de la gran mayoría de las caminatas que tienen una duración cercana a todo el día. Glaciar Viedma, mucho más que un glaciar: Bahía Túnel se encuentra a minutos de El Chaltén y desde allí es posible tomar un moderno catamarán que navega por el lago Viedma. Se puede desembarcar en la costa para caminar por el glaciar. La empresa Patagonia Aventura explota esta moderna embarcación para que el visitante tenga la posibilidad de acercarse a contemplar los colores, grietas, formaciones y escuchar los sonidos de este hermoso glaciar. Una experiencia realmente única. Mítico cerro Fitz Roy: Con 3.405 metros de altura, el cerro Fitz Roy aparece como una de las montañas más difíciles de escalar del mundo. Se encuentra ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares y es demarcatorio del límite con Chile. A pesar de no tener una altura récord, si la comparamos con el Everest u otras montañas de la cordillera de los Andes, el cerro Fitz Roy tiene ganada su fama. El hielo y viento que recibe en forma constante son el resultado de esto, incluso con buen tiempo. A esto se suma el tipo de formación rocosa, que complica perforarla para poder colocar las grampas. Los guías les contarán que aquellos escaladores que tienen entre cejas el Everest, vienen previamente a escalar el Fitz Roy, a modo de entrenamiento. Los antiguos habitantes llamaban a esta montaña "Chaltén", nombre que proviene de "ahónikenk" y significa "montaña que humea". Esto se debe a que las nubes están casi todo el día sobre su cumbre, por esto, para los antepasados más que un cerro, era un volcán. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

Vuelos y Vacaciones:

El Chalten - Capital Nacional del Trekking

Por Lic. Guillermo Ceballos

