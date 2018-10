La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 30/sep/2018 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Día del Cartero"

Por Stella M. Ruiz









En Argentina se celebró el 14 de Septiembre, en otros países tienen otras fechas, pero en todos los casos, hay un día para recordar este oficio y en nuestro país se hace homenaje a un cartero que empezó a hacerlo hace 246 años. Bruno Ramírez, un español, que se convirtió en el primer cartero oficial del País. A lo largo de la historia de la humanidad hubo muchos mensajeros y muchos mensajes, mensajes con celoso secreto de privacidad o de pública difusión. Buenas nuevas o malas noticias, siempre tuvieron un mensajero. Sin embargo, pocos mensajes tuvieron tanta vigencia a través de los tiempos como el que Jesús trajo consigo hace más de 2000 años. "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." (Juan 3:16) Los que recibimos ese mensaje y decidimos que era para nosotros, nos convertimos en mensajeros para seguir difundiendo la noticia. No hay mensaje más importante para dar, ni alegría más grande que ver la respuesta de quien toma la noticia para sí. Los tiempos cambian y la situación de hoy es muy diferente a la que vivió aquel cartero hace tantos años. Aquello no era para impacientes… recibir una carta podía tomar días, semanas o meses. Hoy, la inmediatez gobierna y el mensaje es recibido al instante. Muchas veces la noticia llega en un momento de necesidad o dolor. Quizás lo habíamos recibido unas cuantas veces antes, pero en esas ocasiones "no nos llegó", sin embargo, ante la adversidad, el mensaje golpea nuestra realidad y nos hace abrir la puerta para reconsiderar la oferta de Dios. En la desesperación buscamos soluciones a nuestro alcance y nos esforzamos por resolver a nuestra manera posible, pero en esos momentos vuelve a llamar el cartero: "Busca primero las cosas de Dios y todas las demás cosas serán añadidas". (Mateo 6:33) Si un familiar muy querido viviera en Australia y nos manda una carta, ¿la leeríamos? ¡Por supuesto! y ¡varias veces! (diríamos), bueno, es algo similar, Dios nos mandó una carta, "La Biblia", ¿la leeremos? Hazlo, no te arrepentirás. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Stella M. Ruiz Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Día del Cartero"

Por Stella M. Ruiz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: