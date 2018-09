Pordenone - 25 de febrero de 2017

Giorgio: "... Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará"... Nosotros hemos sido engañados por muchos falsos profetas: la bomba atómica, los Presidentes, la política, el dinero.

"... Pero el que persevere hasta el fin, ése será salvo"... Eso significa que nosotros tenemos que sufrir todo eso y ahora os lo he explicado y si perseveramos hasta el final nos salvaremos. Si en cambio no nos pasa nada, porque de hecho hasta ahora no ha ocurrido nada, no nos salvaremos. Las voces que gritan en el desierto tendrán la salvación, así como todos aquellos que sean perseguidos, aislados, arrestados, encarcelados, asesinados y despojados de todo. Si Jesús viniera hoy y nos encontrara con un mínimo de bienestar no nos salvaremos, ya que no entramos en esa categoría de personas a las que Él les decía: "os ocurrirá todo esto por causa de mi nombre".

Y si alguien me dijera: "-Yo no me habría negado si hubiera sido perseguido, aislado, etc, por su causa...", le respondería: "-¡Pero ni siquiera te has ofrecido!". Si Jesús no me hubiera llamado para ser un estigmatizado, habría ido a buscarlo: "¡Jesús! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí, dime que puedo hacer por Ti! Dime qué puedo hacer, lo que sea… Puedo lavarte los pies, quiero seguirte y ser asesinado por Ti!" Jesús me habría respondido como hizo con el rico epulón, que se fue porque el Señor le había pedido demasiadas cosas.

Ahora os quiero dar un consuelo: sigamos adelante con lo que estamos haciendo, sin arrepentirnos jamás de ello, deseando que todo empeore. No me refiero al éxito de la difusión, o de la Obra: sería una señal negativa. Tenemos que ser escuchados por muchas personas, a través de las obras que estamos realizando: ayudar a los niños, difundir el mensaje espiritual y la lucha en contra de la mafia. ¡Tendremos que llegar a muchísima gente, pero no podemos ser reconocidos! Nuestro destino tiene que ser que quedemos apartados hasta el Retorno de Cristo y si no damos la cara por esto no estaremos con Él! No os estoy dando un mensaje que he recibido del Cielo y que, si bien nunca tengo dudas, podría ser hasta incluso discutible. ¡No soy el Mesías pero lo que dice el Evangelio es indiscutible! Al máximo se puede estudiar mejor pero es la Verdad, es Su palabra. ¡Durante muchos años he postergado el hecho de tener que dar estas explicaciones, ahora el tiempo ha llegado!

"Pero tened cuidado"... Proteged vuestra integridad espiritual.

"Os entregarán a los tribunales religiosos..." Esto es interesante no habla de tribunales civiles.

"Seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles…". Cuando Jesús dice "Yo", se refiere a la Verdad. Cristo afirma: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida", por lo tanto tendréis que presentaros ante los tribunales "por mi causa", es decir, tendréis que decir la Verdad, porque la causa de Cristo es la causa de la Verdad! Los gobernadores y los reyes de aquel entonces son los poderosos, las sociedades gobernadas por estos individuos, los gobiernos y los sistemas criminales de hoy. Cuando Jesús dice "vosotros" se refiere a todos aquellos que quieren decir la Verdad y que lo hacen públicamente para liberar a las personas de la esclavitud. Es exactamente lo que tenemos que hacer, ya lo estamos haciendo con nuestras posibilidades y tenemos que estar felices por ello. Es más, digamos: "¡Señor, cuanto más mal me la haces pasar con tal de hacer la Obra más contento me siento!" Si nos damos cuenta de que las cosas están saliendo bien mientras trabajamos para la Obra, quiere decir que hay algo que no funciona. Si alguna vez Dios llegara a cometer el grave "error" de darnos un poder habría que utilizarlo solo en la causa de la Justicia como objetivo.

Continúa el próximo domingo

