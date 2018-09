Los Cebollitas completaron íntegramente la primera rueda, mientras los Mosquitos se aprestan a disputar la última jornada de la primera vuelta. En tanto, el Baby prosigue con la competencia dividida en dos zonas.

El Torneo Escolar de Baby Fútbol que se desarrolla en el Club Plaza Italia continúa avanzando en sus diferentes categorías: mientras los Cebollitas completaron íntegramente la primera rueda, los Mosquitos se aprestan a disputar la última jornada, mientras que el Baby prosigue con la competencia dividida en dos zonas. Hasta el momento, los líderes son: la Escuela 17 en Cebollitas; el Colegio Dante Alighieri y la Escuela 5 en Mosquitos; y la Escuela 13 "B" y el Colegio San Roque "B" en Baby.

El resumen de los partidos de esta última semana fue el siguiente.

-Cebollitas: la Escuela 1 le ganó 3-2 a Escuela 7 y el Colegio Dante Alighieri superó 3-0 a la Escuela Normal.

-Mosquitos: Santo Tomás "C" venció 10-2 a la Escuela 1; y la Escuela 22 derrotó 3-2 a Santo Tomás "A".

-Baby: el Colegio Dante Alighieri le ganó 2-1 al Santo Tomás "B"; la Escuela 13 "A" venció 11-4 al Colegio Siglo XXI "A"; la Escuela 14 derrotó 3-2 a la Escuela 27 "A"; el Colegio Aníbal Di Francia superó 7-0 a la Escuela 1; la Escuela 2 venció 9-1 a la Escuela 22; la Escuela 27 "B" igualó 1-1 con Siglo XXI "B"; y Santo Tomás "A" empató 2-2 con la Escuela 14.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera:

-Cebollitas: 1) Escuela 17, 22 puntos; 2) Colegio Dante Alighieri, 18 puntos; 3) Escuela 1, 18 puntos; 4) Santo Tomás "A", 16 puntos; 5) Escuela 5, 9 puntos; 6) Escuela 22, 9 puntos; 7) Escuela 7, 3 puntos; 8) Escuela Normal, 0 puntos.

-Mosquitos: 1) Colegio Dante Alighieri, 21 puntos; 2) Escuela 5, 21 puntos; 3) Santo Tomás de Aquino "C", 15 puntos; 4) Escuela 17, 10 puntos; 5) Aníbal Di Francia, 9 puntos; 6) Escuela 22, 9 puntos; 7) Santo Tomás "B", 7 puntos; 8) Escuela 1, 3 puntos; 9) Santo Tomás "A", 0 punto.

-Baby Zona 1: 1) Escuela 13 "A", 21 puntos (8PJ); 2) Escuela 27 "A", 19 puntos (8PJ); 3) Aníbal Di Francia, 18 puntos (9PJ); 4) Siglo XXI "A", 12 puntos (8PJ); 5) Santo Tomás "A", 11 puntos (7PJ); 6) Escuela 14, 8 puntos (9PJ); 7) Escuela 1, 4 puntos (8PJ); 8) San Roque "A", 0 puntos (7PJ).

-Baby Zona 2: 1) Colegio San Roque "B", 24 puntos (8PJ); 2) Colegio Dante Alighieri, 18 puntos (7PJ); 3) Escuela 17, 15 puntos (7PJ); 4) Escuela 2, 13 puntos (8PJ); 5) Santo Tomás "B", 13 puntos (7PJ); 6) Escuela 13 "B", 9 puntos (8PJ); 7) Escuela 22, 6 puntos (8PJ); 8) Siglo XXI "B", 1 punto (8PJ); 9) Escuela 27 "B", 1 punto (7PJ).

PRÓXIMOS PARTIDOS. Esta semana volverá a tener actividad lunes, miércoles y viernes con el siguiente cronograma de partidos:

-Lunes: Escuela 22 vs Dante Alighieri (Cebollitas, 19.00); Aníbal Di Francia vs Escuela 17 (Mosquitos, 19.30); Santo Tomás "A" vs Escuela 7 (Cebollitas, 20.15); Santo Tomás "A" vs Santo Tomás "C" (Mosquitos, 20.45); Aníbal Di Francia vs Escuela 13 "A" (Baby, 21.30).

-Miércoles: Escuela 17 vs Escuela 5 (Cebollitas, 19.00), Santo Tomás "A" vs San Roque "A" (Baby, 19.30); Dante Alighieri vs Escuela 5 (20.15, Mosquito); Santo Tomás "B" vs Escuela 27 "B" (Baby, 21.00).

-Viernes: Escuela 17 vs Dante Alighieri (Baby, 19.40); Siglo XXI "A" vs Escuela 14 (Baby, 20.50); Escuela 27 "A" vs San Roque "A" (Baby, 21.30)