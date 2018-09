Buscan sumar sus primeros puntos del semestre. El pasado domingo cayeron 12-0 con Quilmes High School.

La Primera Caballeros de Hóckey sobre Césped del Campana Boat Club enfrenta hoy a Santa Bárbara "B" en búsqueda de sus primeros puntos en esta segunda etapa de la temporada del Torneo Metropolitano.

El Torneo de Reubicación viene siendo un vía crucis desde los resultados para los Varones del CBC, aunque este intenso fogueo contra equipos más fuertes y establecidos en el Metropolitano seguramente será capitalizado en el futuro cercano. Los de Adrián Zottola sólo cosecharon derrotas las siete fechas que lleva disputadas en este semestre y el pasado domingo sufrieron otra dura caída: 12-0 frente a Quilmes High School.

Esta tarde intentarán revertir esa racha frente a Santa Bárbara "B" en una jornada que también tendrá los siguientes encuentros: Club San Fernando ‘’B’’ vs. Sociedad Italiana de Tiro al Blanco, Racing Club vs. Ducilo ‘’B’’, Buenos Aires Christian School vs. Ferrocarril Oeste, y Quilmes High School vs. Berazategui.