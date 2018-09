Rincón Tuerca

TURISMO CARRETERA: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo de San Luis por otra carrera del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". MOSTRAR: La niña es pequeña aún pero Isabela ya mostró sus intenciones de correr en karting y se lo hizo saber a su papá Marito que en algún momento corrió en la categoría Pako y ahora habrá que definir el futuro de la nena en la dinastía Martinez. COMPAÑERO: Para los doscientos km de Bs As. para la categoría Super TC 2000 que será con pilotos invitados Matías Rossi confirmó a Pechito Lopez como compañero en esta interesante carrera que fue muy bien recibido por la terminal Toyota. PODIO: Por otra carrera del campeonato del Mx del Norte en motocross Darío Arco finalizó segundo en la final haciendo podio una vez mas con la moto que prepara totalmente Carlos Debesa en su taller de la calle Jacob en la ciudad de Campana. TC 2000: La categoría encara este fin de semana otra carrera del campeonato en el autódromo de Mendoza. Televisa Canal 13 desde las 10.30 hs a través del programa "Carburando". VENDER: El Fiat 1500 de Silvestre Gallo sigue a la venta dado que su dueño está dispuesto a realizar otro emprendimiento y para lograr dicha venta el auto se lo puede ver en la gomería La Cueva. FUEGO: Nuestro personaje ya transitó por este espacio cuando en su momento prendió fuego su pileta de natación en un hecho sin precedente que hizo llegar hasta los bomberos para salir de esta situación. CORTADORA: No conforme ahora, Santiago Escudero fue por mas y días atrás se le prendió fuego la cortadora de césped eléctrica marcando otro proceder sin muchos antecedentes. No será que el ahora venido a motoquero le hubiese gustado ser bombero para terminar jugando con estas cosas. CAMIONETAS: El último domingo llegó al mercado local la primera carrera del año en el autódromo platense con la Nissan y Guillermo Ortelli. OCTAVO: Gastón Fernandez viene de correr en La Plata por otra carrera de los chasis del Regional donde clasificó décimo, terminó la serie séptimo para llegar en la final en el puesto octavo con el auto que preparan en su taller junto a su familia. CANDIDATO: En esta nueva presentación de los chasis del regional la victoria recayó en el piloto de Capilla del Señor Valerio Diamante que sigue liderando el campeonato y se postula como firme candidato al título con un auto que se hace integro en el taller de Tartara. PROPUESTA: Para los amantes del karting se viene una propuesta interesante con la Copa Modena a realizarse en tres fechas en el kartódromo capitalino los miércoles 17 de octubre, 14 de noviembre y 15 de diciembre con los pilotos mas destacados de nuestro país del Super TC 2000, Turismo Carretera, Turismo Nacional donde ya confirmó su presencia Matías Milla y se espera la definición de otro piloto local a esta interesante propuesta del mundo del karting. PREOCUPADO: La revelión en la Granja continúa en lo del ex piloto Mariano Giozzi que se muestra preopcupado con la imposibilidad de unificar sus gallinas importadas con las nacionales que no se ponen de acuerdo y no hay futuro a este nivel con lo que se invirtió en su momento con las gallinas japonesas. De no creer!! RECUPERAR: Luego de una intervención quirúrgica se recupera en forma brillante el ex campeón de la clase Tres de Alma Jorge Clerici rodeado del afecto familiar y de sus amigos. Dicen que Mafalda se puso cariñoso. GANAS: Los hermanitos Garrido siguen demostrando todo su talento desde arriba de una moto, ahora viene de correr en Zárate otra fecha del motocross en la categoría Mx del Norte donde tanto Julián como Marcos ganaron en sus correspondientes Clases sumando puntos para el campeonato con la atención total de las motos por parte de Carlos Debesa. CONFIRMAR: Los dirigentes de la categoría Mx del Norte ya confirmaron que el 14 de octubre se llevará a cabo la próxima carrera del presente campeonato en el circuito de Navarro. TC PISTA: Nuestra visita al autódromo de San Luis en este fin de semana llevando adelante otra carrera del Campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". CORRER: Viene de correr en el escenario de Junin en la categoría Enduro donde nuestro representante German Henze en la Clase Experto Master A y B finalizó octavo mientras que en la Clase Master C Trial A y B llegó en el puesto vigésimo primero con la atención de su moto por parte de su hermano y su equipo. MOTOR: Ante la imposibilidad de ser lo competitivo que deseaba Ivan Gonzalez en la categoría GT 900 se tomó la determinación de hacer el motor completo pensando retomar en las últimas carreras del año. El zarateño no quiere dar ventajas. SABIAS?: Que el tercer campeón en la categoría Alma de la ciudad de Campana fue Alberto Errecart en el año 1988 en la Clase TC 1000 con un auto que se motorizó con planta impulsora de Pancho del medio. LLEGAR: El representante local Sebastián Signore viene de correr en la Clase Tres del Turismo Zonal Pista en el autódromo de La Plata donde clasificó séptimo, quedó quinto en la serie para llegar décimo en la final con el auto que prepara Dante Tamburrini. ESPERAR: La señorita quiero sumarse al mundo del karting y aún no se define el tema puertas adentro en el seno familiar pero Delfina va a esperar que termine el año, pase de grado y después deberán definirse con su futuro deportivo. NAFTA: No muchos llegaron a enterarse que cuando las cupecitas del TC del ayer viajaron hasta San Vicente a un encuentro el vehículo de Carlitos Zanini se llenó de nafta su habitáculo por un desperfecto en el tanque de combustible y gracias a la gestión de Barletta el problema fue solucionando donde el representante de Zárate se quedó tranquilo. ENAMORADO: El día de la primera nos mostró al piloto muy enamorado en el Campito de Siderca donde se lució con su acompañante y el hombre muy vinculado al karting pasó un momento muy agradable y se lo vio además muy entusiasmado de disfrutar de este día tan particular. ARRIBAR: En el autódromo platense el Turismo Zonal Pista desarrolló una nueva presentación donde en la clase tres el campanense Daniel Vidal clasificó sexto quedó séptimo en la serie y la final arribó séptimo sumando puntos para el campeonato con el auto que atiende Dante Tamburrini. VISITAR: Los dirigentes del Turismo Nacional confirmaron que la categoría llega al autódromo de Río Cuarto después de seis años que no visitaba el autódromo cordobés esto sucederá el venidero 29 de octubre. MOMENTO: Sin duda que es un buen momento para Juan Carlos Suarez en la Clase Potenciada en la categoría kart Plus donde el piloto local tiene la posibilidad de alcanzar el campeonato para cerrar una excelente temporada. FELIZ: Así se muestra Alejandro Ferraro tras la carrera del Rally Federal en Arrecifes donde ganaron su carrera que desde su condición de navegante alcanzó un nuevo podio que lo copó al pelado de una manera muy especial. VUELVE: El Turismo Pista vuelve a la actividad el próximo 14 de octubre con todas sus clases en el autódromo Hnos. Emiliozzi de la ciudad de Olavarría para cerrar con el gran premio coronación en el autódromo de Paraná el venidero 12 de diciembre. CLUB: El Club del Ford T llegó este fin de semana a nuestra zona donde ayer estuvieron en Zárate y posaron por el Museo Manuel Iglesias retomando a la vecina ciudad donde partirán con destino a la provincia de Córdoba de donde partieron. INVITADO: Se viene una nueva edición de auto clásica en San Isidro como todos los años en el próximo mes y la presencia del Primer Auto Argentino Manuel Iglesias marca que no fue invitado a tal evento tuerca y se cree que al no revertirse esta actitud estará ausente en una situación difícil de entender. INTENTAR: Ante los buenos resultados adquridos en las últimas carreras en el TC Regional el piloto de Lima Yamil Bottani intentará hacer lo que resta del presente calendario en la categoría mencionada. LLEGAR: El joven zarateño Mateo Benitez viene de correr en la categoría Rotax Bs As. en el kartódromo de Ciudad Evita donde en su clase Micro Max clasificó décimo terminó la serie en el puesto octavo y en la final llegó décimo quinto con el acompañamiento. PRODUCTO: A propósito de la Dinastía Benitez papá Diego está abocado a armar un Citroen 13 V con su amigo Marito para desarrollar un producto para encuentros de la marca, para las picadas o alguna categoría zonal donde deben determinar cual será el camino a elegir. PLOTEADO: Pero no todo termina allí porque ya está listo el vehículo ploteado para concurrir a las carreras que Don Diego armó con flamante camioneta que ya está en uso en la alta competencia. Lo que se dice un kilo y dos pancitos. TERMINAR: El Super TC 2000 viene de correr en el autódromo de Termas donde Matías Milla con el Citroen del equipo Sporteam quedó vigésimo en la carrera clasificatoria para en la final terminar vigésimo primero. COMPLICAR: La llegada del Super TC 2000 a los 200 km de Bs As se correrá como se anunció hace mucho tiempo para el 4 de Noviembre y en La Plata se presenta ese día las TC camionetas complicando a v arios pilotos que no podrán llegar como invitado, caso Ortelli, Silva y Ledesma entre otros para este emprendimiento. EXTRAÑO: Resulta extraño en momentos que el automovilismo no atraviesa un buen pasar desarrollar dos eventos el mismo fin de semana no habla bien de los dirigentes que tienen a su cargo organizar las competencias. DOS: El Turismo 4000 Argentino viene de hacer dos fechas el pasado domingo en el autódromo platense donde Juan Carlos Bava clasificó tercero y arribó octavo en la final y en la segunda carrera también clasificó tercero y la final lo encontró décimo primero con el Falcon que atienden los hermanos Caggiano en José C. Paz con la motorización de Matías Guillen. MANO: La ausencia de Juan Pablo Galliano a la última presentación de la categoría TC Bonaerense tiene que ver con su problema en una de las manos que está en plena recuperación tras el golpe con el volante en Baradero en la final de esa competencia.

