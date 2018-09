Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 30/sep/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 30/sep/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

RACING, CADA VEZ MÁS LÍDER: venció 2-0 como visitante a Argentinos Juniors.- ESTA NOCHE JUEGA BOCA: lo hará luego de la derrota en el superclásico y de la eliminación por Copa Argentina.- GOLEÓ RIVER EN LANÚS: ganó 5-1 como visitante, después de comenzar perdiendo dio vuelta el resultado.- PRIMERA B METRO: se suspendieron cinco de los seis encuentros programados en la divisional.- PRIMERA C: hoy se disputarán seis encuentros.- GOLES ARGENTINOS: el sábado dejó otra jornada de goles argentinos en las principales ligas europeas.- RACING, CADA VEZ MÁS LÍDER Anoche, Racing Club venció 2-0 como visitante a Argentinos Juniors con goles de Jonathan Cristaldo y Lisandro López y se confirmó en lo más alto de la Superliga Argentina de Fútbol con 19 puntos en siete partidos disputados. En tanto, los otros dos partidos programados ayer fueron suspendidos por las inclemencias climáticas: San Lorenzo vs Atlético Tucumán y Estudiantes de La Plata vs Newells. ESTA NOCHE JUEGA BOCA Luego de la derrota en el superclásico y de la eliminación por Copa Argentina frente a Gimnasia, esta noche volverá a jugar Boca Juniors, que desde las 20 horas recibirá a Colón de Santa Fe en La Bombonera con un equipo alternativo en el que Fernando Gago regresaría a la titularidad. Además, hoy también juegan: Patronato vs Talleres (13.15), Unión vs Gimnasia (15.30) y Belgrano vs Huracán (17.45). Mientras que mañana jugarán: Godoy Cruz vs Defensa y Justicia (19.00), Vélez Sarsfield vs Aldosivi (21.15) y San Martín de Tucumán vs Banfield (21.15). Queda postergado: Rosario Central vs San Martín de San Juan. GOLEÓ RIVER EN LANÚS Está séptima fecha de la Superliga comenzó el viernes por la noche con dos partidos: Independiente y Tigre igualaron sin goles en Avellaneda ; y River Plate goleó 5-1 como visitante a Lanús. Después de comenzar perdiendo, el Millonario lo dio vuelta con tantos de Ignacio Scocco, Matías Ibáñez (en contra), Luciano Lollo, Nicolás De La Cruz y Exequiel Palacios. Este martes, Independiente y River definirán en el Monumental la serie de Cuartos de Final de Copa Libertadores que comenzó sin goles en Avellaneda. PRIMERA B METRO En una jornada en la que se suspendieron cinco de los seis encuentros programados en la divisional, el único partido que se disputó tuvo un final tan inesperado como emocionante: Atlanta le ganó 4-3 a Estudiantes de Caseros con tres goles en el cierre del partido. A los 42 del ST, Lionel Altamarino marcó el 3-1 para Estudiantes, pero Atlanta lo dio vuelta con tantos de Fabricio Pedrozo (ST 43m), Ignacio Colombini (ST 45m) y Milton Giménez (ST 47m) Con este triunfo, Atlanta (16) quedó a un punto del líder Deportivo Riestra (17), que hoy recibirá a partir de las 15.30 horas la visita de Flandria. PRIMERA C En el marco de la octava fecha, hoy se disputarán seis encuentros: Excursionistas vs Berazategui; Cañuelas vs El Porvenir; Midland vs Deportivo Merlo; Laferrere vs Luján; Deportivo Armenio vs Lamadrid; y Argentino de Quilmes vs Dock Sud. En tanto, mañana jugarán: Victoriano Arenas vs Villa San Carlos y San Martín (B) vs Sportivo Barracas. Y el martes lo harán Leandro N. Alem vs Central Córdoba (R), cotejo que fue suspendido ayer por las lluvias. El líder es Deportivo Armenio con 15 puntos, que tiene uno más que sus escoltas Berazategui y Sportivo Italiano (que el viernes venció 1-0 a Ituzaingó). GOLES ARGENTINOS El sábado dejó otra jornada de goles argentinos en las principales ligas europeas: Ever Banega anotó por duplicado para la victoria 3-1 de Sevilla sobre Eibar en España; Lautaro Martínez convirtió el primer tanto del Inter en el triunfo 2-0 sobre Cagliari en Italia; Federico Fazio selló la victoria 3-1 de la Roma sobre Lazio en el clásico romano; y Sergio Agüero anotó en el triunfo 2-0 del Manchester City ante Brighton en la Premier League de Inglaterra.



