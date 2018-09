Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 30/sep/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 30/sep/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

RYDER CUP; VENTAJA EUROPA: en París se completó ayer la segunda jornada de la Copa Ryder de golf.- ALL BLACKS CAMPEONES: el Seleccionado Argentino perdió 35-17 frente a Nueva Zelanda.- DEL POTRO EN ASIA: el tandilense regresará esta semana al circuito profesional en el ATP 500 de Beijing.- TC; ROSSI, EL MEJOR: en el inicio de la Copa de Oro, ganó y se transformó en el piloto que más veces conquistó la pole position.- F1; POLE PARA BOTTAS: el finlandés se quedó con la pole position del Gran Premio de Rusia.- PERDIERON LAS PANTERAS: en su debut en el Mundial de Japón, la Selección Argentina Femenina de Vóley perdió 3-0.- FINAL; BRASIL VS POLONIA: esta tarde se disputará la final del Mundial de Vóley Masculino.- ALL BLACKS CAMPEONES El Seleccionado Argentino perdió 35-17 frente a Nueva Zelanda, que de esta manera se consagró campeón del Rugby Championship 2018. Los All Blacks aprovecharon los errores de Los Pumas en la primera parte para sacar una ventaja determinante (21-3). En el complemento, Tomás Cubelli y Emiliano Boffelli marcaron los tries argentinos de la noche en Vélez en un juego marcado por las imprecisiones. En el otro partido de esta jornada, Sudáfrica venció 23-12 como local a Australia y, tras la victoria de Nueva Zelanda sobre Argentina, se quedó sin chances de pelear el título, pero se aseguró el segundo puesto. El tercero lo definirán Argentina y Australia en la última fecha. DEL POTRO EN ASIA El tandilense Juan Martín Del Potro (Nº 4 del mundo) regresará esta semana al circuito profesional en el ATP 500 de Beijing, certamen que lo tiene como primer preclasificado. En primera ronda debutará frente al español Albert Ramos. El otro argentino que participará de este torneo es el correntino Leonardo Mayer, quien en primera ronda espera por un jugador surgido de la clasificación. TC: ROSSI, EL MEJOR En el inicio de la Copa de Oro en Parque La Pedrera (Villa Mercedes, San Luis), Matías Rossi se quedó con la clasificación y se transformó en el piloto que más veces conquistó la pole position en la historia del Turismo Carretera. Así, "el Misil" partirá al frente de una de las series, mientras Julián Santero (Dodge) y Facundo Ardusso (Torino) encabezarán las otras dos. La final se pondrá en marcha a las 13.10. F1: POLE PARA BOTTAS El finlandés Valteri Bottas (Mercedes) se quedó con la pole position del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 y hoy largará al frente de la grilla en la 16ª carrera del año. Por detrás suyo partirán el británico Lewis Hamilton (Mercedes) y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), líder y escolta del campeonato de pilotos. La final comenzará a las 8.10. PERDIERON LAS PANTERAS En su debut en el Mundial de Japón, la Selección Argentina Femenina de Vóley perdió 3-0 contra el local con parciales de 25-15, 25-13 y 25-12. En la madrugada de este domingo, las Panteras jugaban su segundo compromiso de esta Copa del Mundo frente a México. FINAL: BRASIL VS POLONIA Esta tarde se disputará la final del Mundial de Vóley Masculino que se realizó en Italia y Bulgaria. Y los protagonistas de la definición serán: Brasil y Polonia. Los sudamericanos vencieron 3-0 a Serbia en la primera semifinal. Luego, Polonia derrotó 3-2 a Estados Unidos en la otra semi. La final, que reedita la del Mundial 2014, se jugará desde las 16.15 hora argentina (transmite DeporTV). RYDER CUP: VENTAJA EUROPA En París se completó ayer la segunda jornada de la Copa Ryder de golf, que enfrenta a Estados Unidos y Europa y que tras los primeros dos días de acción tiene a los europeos con una clara ventaja de 10-6. Tras terminar el viernes con una diferencia de 5-3, Europa aumentó a 8-4 la ventaja a su favor en la mañana del sábado en los partidos de fourball, para conservar esa diferencia después en los foursome a 10-6. El trofeo se decidirá este domingo con los 12 puntos individuales en el Le Golf National de Versalles.



