En el centro de la ciudad, el litro de nafta no se consigue por menos de $40

Axion primero y Shell e YFP después actualizaron sus tarifas durante el fin de semana. En Campana, el litro de nafta más barato ya se paga $38,87. Pero en el centro no se consigue por menos de $40. La suba anual supera el 60%. El último día de septiembre disparó un nuevo incremento de los combustibles. El primer aumento lo tuvo Axion, que el sábado dispuso una suba del 8,9% en sus precios, y el domingo les tocó el turno a YPF y a Shell. Los aumentos fueron del 8% en la empresa de control estatal y del 9% en la firma de origen angloholandés. La suba ya se aplica en las estaciones de servicio de nuestra ciudad. YPF, que lidera el mercado con 55% de participación, detalló que la suba promedio fue 8%, aunque en Buenos Aires el incremento superó el 9%. En Campana, el litro de nafta súper cuesta $38,87 y la Premium llegó a $46,27, mientras que el gasoil se consigue a $35,14 el común y $42,46 el Premium. En el caso de Shell, las naftas tienen un costo de $40,75 la Súper y $48,10 la Premium (V-Power). El gasoil Premium tiene un valor de $44,90 y el común se ubica en los $37,75. Axion, que tiene su refinería en la ciudad, puso su nafta Súper en los $40,37 por litro; la Premium, en los $47,68; y los combustibles diésel común y Premium a $35,84 y $43,97, respectivamente. Hay que recordar que en los últimos dos años rige en Campana la Tasa de Red Vial, que se cobra al expendio de combustible en la ciudad y cuya recaudación va destinada al asfaltado de las calles remanentes de tierra. Esto encarece el litro de nafta entre 0,30 y 0,40 centavos por litro. No se aplica al diésel. El nuevo aumento se debe al alza en la cotización internacional del petróleo, que superó los 80 dólares, y la devaluación del peso frente a la moneda norteamericana. En tanto, cabe recordar que desde el sábado la petrolera Pan American Energy (PAE) aumentó hasta 8,9% el precio de los combustibles en sus estaciones de servicio Axion del interior, como en Córdoba. Axion incrementó 8,9% el valor de la nafta Súper, un 7,7% la versión Premium, un 7,9% el Diésel económico y 6,4% el de mayor calidad. Con un total de 13 aumentos en lo que va del año, los precios de los combustibles aumentaron un 64,75% en promedio, 40 puntos porcentuales por encima de la inflación, que lleva un acumulado de 24,3% en lo que va del año. Por ejemplo, el precio de la nafta súper de YPF a comienzos de año en Capital Federal era de $23,57. Y podría haber más subas. El titular de la Confederación de Estaciones de Combustibles, Carlos Gold, explicó que "puede haber más aumentos en los combustibles hasta fin de año". En ese sentido recordó que "el aumento de las naftas tiene que ver con la devaluación y el precio del crudo". "El Gobierno tiene en análisis establecer una lista de precios indicativos de la nafta, pero tendría que tener relación directa con los costos de las petroleras", explicó. A pesar de los aumentos, los niveles de venta de combustibles no cayeron significativamente. Según datos de Federación de Expendedores de Combustibles y Afines (Fecac), durante agosto de 2018, el volumen total de ventas al público de combustibles líquidos en estaciones de servicio disminuyó un 0,5% en comparación con agosto de 2017. Pero en el caso de las naftas hubo un aumento del 1,8%, mientras que el gasoil tuvo una disminución del 3,5 por ciento.

