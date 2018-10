La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/oct/2018 Agostinelli: "La obra hidráulica de la avenida Rocca está en pleno desarrollo"







Así lo aseguró el secretario de Planeamiento, Sergio Agostinelli, quien explicó además que las canaletas recientemente construidas ayudaron a escurrir el importante caudal de agua que cayó en la ciudad en sólo 40 minutos. Este lunes comenzó la remodelación de la última cuadra de la avenida Rocca y el secretario de Planeamiento, Obras y Medio Ambiente, Sergio Agostinelli, estuvo en el lugar y se refirió al anegamiento que sufrió la zona como consecuencia del fuerte temporal de lluvia y vientos del último sábado. En primer lugar, recordó que la obra hidráulica para solucionar el agua en superficie "está en plena ejecución" y por las características de la tormenta – a la que calificó como "inusual" ya que cayeron 38 milímetros de agua en 40 minutos- las canaletas construidas en las cuadras inauguradas funcionaron en forma correcta. "Cuando uno hace este tipo de obra mitiga lo que puede llegar a pasar, y por el trabajo que hicimos solo en 6 comercios ingresó el agua sin causar daño mayor", manifestó Agostinelli, al tiempo que aseguró que existen videos "que demuestran que 5 minutos después del pico de la tormenta se podía transitar por la avenida y los locales pudieron abrir en forma normal por la tarde". No obstante, el funcionario sostuvo que se realizará una reunión de trabajo con el equipo que lleva adelante la obra en el lugar "para replantear la situación" y "terminar de relevar cómo va a funcionar el desagüe y el canal que estamos construyendo". Agostinelli aclaró también que las obras hidráulicas se empiezan aguas abajo hacia arriba y que la avenida se inundó por el agua en superficie que capta Campana. "Hay una deuda en obras de infraestructura muy grande que nosotros, después de 15 años, estamos realizando", dijo. Y afirmó: "Vamos a mitigar este problema. La tormenta nos agarró a una cuadra de terminar el conducto. Ahora mismo se puede observar un canal abierto donde se colocarán unos caños que servirán para parar el agua de superficie y que no entre ese caudal como el que entró el sábado". Además, adelantó que debido al caudal de agua que viene de la plaza Eduardo Costa se estudiará la construcción de otro sumidero para contenerla y evitar que ingrese a la avenida comercial principal de la ciudad. Asimismo, Agostinelli se refirió al anegamiento que generó la tormenta en la zona de Euroamérica. Allí, explicó "se soltó el malacate de contención pero fue rápidamente reparado por personal de Defensa Civil". En San Cayetano, en tanto, se activó el retén hidráulico –"que funcionó muy bien", dijo- y se cerró la compuerta de ruta 9 para evitar complicaciones. En Otamendi también actuaron en forma correcta los canales construidos por el Municipio y no hubo necesidad de poner en funcionamiento el retén hidráulico. Solo hubo un poco de agua sobre la calle Rippa e inconvenientes en el barrio situado al lado del campo de golf "donde falta finalizar la obra debido a que se comunica con la Reserva de Otamendi".

Agostinelli se refirió a la situación generada en la Rocca por la tormenta.





La remodelación de la avenida se encuentra en la última etapa.





La obra hidráulica está en plena ejecución.



