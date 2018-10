Hoy martes el tiempo será bueno en Campana: brillará el sol, acompañado de nubes altas y casi no habrá viento. La mañana oscilará entre fría y fresca y por la tarde estará templado: 5 y 19 grados son los extremos previstos de la temperatura. La situación meteorológica muestra la presencia de un sistema de alta presión sobre nuestra región; por eso se espera una jornada soleada, con algunas nubes altas que aparecerán principalmente por la tarde. Temprano hará frío y por la tarde estará ligeramente templado: como no habrá viento, la sensación será agradable y primaveral, siempre en horas vespertinas. Mañana miércoles estará pasando un débil frente frío, pero como no habrá suficiente humedad, el cielo se mantendrá mayormente despejado. La noche volverá a ser fría, con unos 7 grados al amanecer. Durante el día el termómetro trepará hasta los 20 grados, volviéndose nuevamente muy fresco hacia la noche. El jueves se espera otra jornada primavera, con un amanecer frío y una tarde templada. Brillará el sol y sólo hacia la noche comenzarán a verse nubes altas. El viernes se espera un incremento de la nubosidad, con nubes altas que limitarán la presencia del sol. Volverá un amanecer frío, tornándose luego templado. El sábado las nubes serán más abundantes y ocultarán al sol. Igual, no hay riesgo de lluvias. El día oscilará entre fresco y templado. Hacia el domingo hará más calor, con sol y nubes en el cielo. Pronósticos Hoy, martes 2: el cielo variará de despejado a algo o parcialmente nublado. La mañana oscilará entre fría y fresca, volviéndose luego ligeramente templado. El viento soplará débil de direcciones variables. La mínima prevista es de 5 grados y la máxima de 19 grados. Mañana, miércoles 3: el cielo estará despejado, con un amanecer frío y una tarde templada: 7 y 20 grados son los extremos previstos de la temperatura. El viento soplará débil de direcciones variables. Jueves 4: seguirá soleado, con leve ascenso de la temperatura La mínima prevista es de 8 grados y la máxima de 21 grados. El viento soplará débil del Sudoeste.



El Tiempo en Campana:

Frío a templado, con sol

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: