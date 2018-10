La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/oct/2018 Comenzó el Censo Nacional Agropecuario







La Secretaría de Producción, Turismo y Empleo del Municipio acompaña la relevación de datos impulsada por el INDEC. Se indagará exhaustivamente sobre la actividad productiva del continente como de la isla. Este lunes comenzó –a través del INDEC- el Censo Nacional Agropecuario que se extenderá hasta el 30 de noviembre. El secretario de Producción, Turismo y Empleo, Fabio Hernández, comunicó que el Municipio colaborará con la realización las tareas ya que "el censo será útil para actualizar información en cuanto a la producción agropecuaria del país y, sobre todo, de la región". "Estará dividido en dos partes (continente e isla) y cada sector contará con su propio censista. Para participar, los productores deberán acercarse el lunes 8 –de 15 a 19- a la Biblioteca Pública Municipal; el martes 9 –de 8 a 14- a 25 de Mayo 957 donde recibirá la información pertinente y el sábado 6 –de 9 a 16- en la oficina del INTA ubicada en ex Ruta 4 N°85", detalló Hernández. Por su parte, la directora de Producción, Sandra Gotelli coincidió la trascendencia del censo y mencionó que "es necesario renovar los datos dado que hay una demanda creciente en cuanto a todas las actividades que tienen que ver con lo agro-forestal". Otro de los objetivos del censo es que la información recabada sirva tanto para los programas nacionales como para los programas locales que se puedan desarrollar en el área. Y podrá desarrollarse en el mismo lugar donde se realiza la actividad productiva o incluso en alguno de los lugares anteriormente indicado. "Este censo es obligatorio y la información brindada es confidencial", completó Gotelli. En cuanto al procedimiento de relevación datos, Sebastián Coll –jefe de la Agencia de Extensión Rural Delta del Paraná- precisó que "no importa la tenencia de la tierra quien realice el censo puede ser propietario o arrendatario". Además, indicó que está destinado a quienes posean una estación agropecuaria que tenga como mínimo 500 mts2. La otra condición es que tengan excedentes comercializables, no para el autoconsumo. La comercialización debe haberse realizado durante el último año –junio de 2017 a junio del corriente año-. "El objetivo es recaudar información sobre cuántos productores hay, a qué se dedican, qué volumen tienen, qué practica realizan si tienen o no asesoramiento, si la superficie se explota por administración propia o si es arrendada, qué tipo de maquinaria usan, a qué tecnología tienen acceso, si cuentan con personal, entre otros aspectos", detalló. Para acceder a la realización del censo, los productores podrán acercarse a los lugares pautados o bien coordinar una visita telefónicamente. Para ello, deberán comunicarse al 011-1554120209 (isla) o 43266 (continente) o bien, para ambos sectores, al 011-15 67979706.

