A último momento se decidió no jugar el partido el domingo por la mañana y reprogramarlo para este martes a las 15.30 horas. Igualmente, por las lluvias del domingo a la tarde, la cancha del Auriazul seguía ayer con bastante agua. El encuentro entre Puerto Nuevo y Atlético Lugano que debía disputarse el domingo por la mañana fue suspendido a última hora del sábado por la AFA y reprogramado para hoy martes a las 15.30 horas, siempre en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. De esta manera serán tres los encuentros que se disputarán esta tarde por la quinta fecha de la Primera D, todos reprogramados por las malas condiciones climáticas del fin de semana, porque también jugarán Deportivo Paraguayo vs Muñiz y Juventud Unida vs Defensores de Cambaceres. Y Muñiz (líder con 9 puntos), Puerto Nuevo (escolta con 8) y Juventud Unida (7) saldrán a la cancha con la ilusión de terminar la fecha en lo más alto de la tabla de posiciones, una oportunidad que ayer no pudo aprovechar Yupanqui (7), que perdió 3-0 como visitante frente a Argentino de Merlo. En este contexto, para recibir a Lugano, la dupla técnica conformada por Carlos Pereyra y Hugo Medina volverá a apostar por la misma formación titular de las primeras cuatro fechas. Los buenos resultados, el no haber recibido goles en las últimas tres presentaciones y no tener jugadores condicionados en lo físico decantan en esa lógica. Así, el Auriazul alistará hoy a Leandro Bonnet; Lautaro Cuenos, Gonzalo Leizza, Santiago Correa, Sergio Robles; Kevin Redondo, Oscar Peñalba; Enzo Moreno, Carlos Tapia, Mauricio Ruiz; y Diego Pertossi. Por su parte, Lugano llegará a Campana con su dupla técnica desarmada, dado que en las últimas horas se alejó Alejandro Segarra de la institución, por lo que Matías Di Cicco quedó en soledad al frente de la conducción técnica del plantel. En cuanto a lo futbolístico, el Naranja arriba a nuestra ciudad luego de caer 1-0 como local frente a Argentino de Rosario, que hasta solo había sumado derrotas en sus primeras tres presentaciones. De esta manera, el elenco de Tapiales sigue sin victorias en el campeonato, porque empató frente a Yupanqui en el debut, quedó libre en la segunda fecha y después perdió consecutivamente contra Liniers y Argentino (R). Por ello, sólo tiene a Deportivo Paraguayo (cayó en sus tres compromisos) por debajo suyo en la tabla de posiciones. FECHA 5 Hasta el momento, la quinta fecha de la Primera D tiene tres partidos completados. El viernes, Claypole le ganó 2-0 como local a Central Ballester; el domingo, Argentino de Rosario consiguió su segunda victoria consecutiva al superar 1-0 como local a Liniers; y ayer, Argentino de Merlo también hizo valer su localía y derrotó 3-0 a Yupanqui. Hoy, desde las 15.30 horas, juegan: Puerto Nuevo vs Atlético Lugano; Deportivo Paraguayo vs Muñiz y Juventud Unida vs Defensores de Cambaceres. Mientras que mañana miércoles lo harán Centro Español vs Atlas.

EL AURIAZUL QUIERE VOLVER A FESTEJAR ANTE SU GENTE.

El Historial: Puerto Nuevo Vs. Lugano: Por Gustavo Belsué . ENCUENTRO Nº 44. En 43 partidos, Puerto Nuevo logró 18 victorias, Lugano ganó 17 partidos y empataron en 8 oportunidades. Puerto Nuevo marcó 67 goles, mientras que Lugano… https://t.co/J8BaJqG0vB | Campana / CampaBA — La Autentica Defensa (@LADdigital) 30 de septiembre de 2018

Primera D:

Finalmente, Puerto Nuevo recibe esta tarde a Lugano

