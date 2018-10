Abogados denuncian a lista oficialista formada fuera de término

Es para la elección del próximo 5 de octubre por un lugar en el Consejo de la Magistratura. "Si la Cámara Federal consiente el fallo de la Dra. Servini de Cubría, que avala este tipo de fusiones fuera de los plazos convenidos, será una mancha más a la institucionalidad argentina", dijo el nicoleño José Lasalle. En el marco de la ronda de presentaciones de candidatos para las elecciones por un representante de los abogados del interior en el Consejo de la Magistratura, la semana pasada se presentó en la sede del Colegio de Abogados Zárate Campana, el nicoleño José Lasalle, en representación del tucumano Antonio Daniel Luis Bustamante candidato tucumano de la Lista 1: "La abogacía y la colegiación". La elección tendrá lugar el viernes 5 de octubre, y más de 1000 matriculados de nuestro distrito podrán acudir a la sede de French 222 para emitir su voto desde las 9 hasta las 18. "Esperamos que participen. Es un acto de gran responsabilidad porque estamos hablando del concejo de la magistratura nacional, donde se deciden muchas cosas importantes y es el corazón del poder judicial de la nación", dijo el presidente del colegio, Marcelo Fioranelli, quien anteriormente había recibido al quilmeño Bienvenido Rodríguez Basalo, candidato de la Lista 3 "Compromiso con la Constitución". MANCHA "Creemos que ha llegado la hora en que los abogados, duchos en defender causas que nos son confiadas por terceras personas, nos dediquemos a defender las causas que nos son propias. Y una de ellas es el ámbito que nos reserva la constitución dentro del Consejo de la Magistratura. Para que no se den todas estas situaciones y estos espectáculos bochornosos como el que estamos viendo hoy en día y en este mismo proceso electoral donde pareciera que dos listas del mismo color político, se arrepintieron, y una vez vencidos todos los plazos de cronograma electoral, unieron sus candidatos. Esto es una vergüenza, lo estamos denunciando, y sienta un gravísimo precedente, de cara a las elecciones generales del año que viene y de todas las que sucedan en el futuro. Si la Cámara Federal consiente el fallo de la Dra. Servini de Cubría, que avala este tipo de fusiones fuera de los plazos convenidos, será una mancha más a la institucionalidad argentina, violando los principios de certeza que debe primar en todo proceso electoral, y de igualdad, que en este caso se ha violado groseramente", dijo a la prensa José Lasalle. VIOLACIÓN "Como hoy se compone el Concejo de la Magistratura, parte de una violación a las normas constitucionales. El artículo 114 manda a crear el concejo, procurando un equilibrio entre los diferentes estamentos. Hoy, de 13 componentes, solamente hay dos abogados que representan a la abogacía. De ninguna manera se puede pensar de que esto es lo que ha mandado a hacer la constitución nacional", señaló Lasalle y continuó diciendo: "Pretendemos representar las inquietudes, las aspiraciones y las propuestas de todos los matriculados del interior del país. De los colegas que litigan con matrícula federal, y muestran una profunda preocupación por el estado actual de la justicia de la que los abogados somos tributarios. Muchas veces tenemos que abrir nuestros despachos y explicar a nuestros clientes sobre las carencias, y demoras. La falta de recursos humanos, materiales y edilicios que soporta la justicia federal. Nosotros damos la cara frente a nuestros clientes cuando nosotros no somos los gestores de esa situación tan lamentable". Finalmente, el representante de la Lista 1, en su paso por Campana dijo: "Por eso es que los abogados tenemos algo para decir cuando tenemos que integrar como representantes del interior el Consejo de la Magistratura. Y pretendemos ser una representación genuina, por eso nuestra propuesta y nominación se ha gestado en la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Hoy esa representación no es así, por la incidencia de los partidos políticos que desmadran las elecciones, y se desnaturaliza la legitimidad de los representantes de los abogados, pasando a representar los intereses partidarios más que los de la propia abogacía. Nosotros pretendemos con absoluta humildad, ser los representantes puros y concretos de los intereses de la abogacía y de los abogados sin ningún tipo de atadura de otro nivel. Decimos esto porque desde hace mucho viene ocurriendo lo contrario".

Abogados denuncian a lista oficialista formada fuera de término

