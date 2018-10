La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/oct/2018 Otros 100 profesores egresaron del 15







Ayer por la tarde se realizó el acto de colación de los egresados de siete diferentes profesorados en Educación Secundaria y en Educación Especial. Al igual que la semana pasada con las tecnicaturas, ayer por la tarde el teatro municipal Pedro Barbero albergó el acto de colación de cerca de 100 egresados del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 15 en los profesorados en Educación Inicial; en Educación Secundaria en Geografía, en Educación Secundaria en Economía; en Educación Especial y Discapacidad Neuromotora, en Educación Secundaria en Historia, en Educación Especial Orientación en Ciegos y disminuídos Visuales; y en Educación Especial Orientación en Sordos e Hipoacúsicos. "El 15 –dijo la directora del instituto, María Isabel Fernández- se ha constituido en uno de los lugares en los que uno puede tratar de conseguir sus sueños: pensar en una carrera, pensar en el inicio de una actividad académica. Proyectar en el tiempo la posibilidad de tener una profesión, en el 15 es posible porque es un espacio y un lugar que contiene ese sueño, lo acompaña. No lejos de conflictos, no lejos de situaciones insatisfactorias pero siempre con la característica de poder seguir la trayectoria académica de sus alumnos. Pocas instituciones a lo largo de la historia pueden contar esto. Por ejemplo, hace más de 50 años que formamos Maestras Jardineras, no solamente para Campana, sino para toda la región. Pero así podemos hablar de otras carreras, como los 35 años del profesorado de Historia, los casi 20 de Geografía, Matemática, Economía y gestión, y el resto… Todas carreras que se fueron consolidando a lo largo del tiempo formando un grupo de profesores e investigadores que siguen preocupándose por el mejor servicio para el alumno". En la oportunidad, se realizó el cambio de portadores y escoltas de las banderas de ceremonias; un homenaje al personal directivo y docente que se retira este año; y un especial reconocimiento a los mejores promedios egresados de cada carrera. "Este año ha sido un año que tenemos que festejar que podemos seguir haciendo lo que hacemos, como la semana pasada las jornadas de historia, o que la Universidad de Luján decidió poner la sede de la Licenciatura de Historia en Campana y nuestros egresados podrán continuar allí sus estudios si así lo desean, festejar también que fuimos elegidos entre más de 200 institutos como los receptores de 3 becarias de México que están estudiando en nuestras aulas el profesorado en Educación Inicial; y también por eso mismo, está a punto de embarcarse Lucas Piris, del profesorado en Matemática, becado, para hacer una experiencia en la Universidad Pedagógica de Cuba. Y esto, realmente, nos llena de orgullo: ser reconocidos, pero también poder brindar este tipo de posibilidades. Ojalá pudiéramos hacer más. A veces no es posible, pero estamos orgullosos que ustedes hayan transitado por aquí, que nosotros hayamos podido estar en parte de su vida, y ojalá podamos volver a verlos. Generalmente la gente vuelve al 15: ya sea a una jornada, a una capacitación… y vuelve porque en el fondo, creo, lo considera no su casa, pero al menos algo muy parecido a aquel lugar donde uno lo siente como propio y se siente bien", concluyó la directora antes de proceder a tomar el correspondiente juramento a los egresados.

Los mejores promedios de cada profesorado tuvieron un reconocimiento especial.



