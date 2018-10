Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del martes, 02/oct/2018. Más de "Locales - Espectáculos" en Edición del martes, 02/oct/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Espectáculos: ”Expo Colectividades” vuelve este fin de semana a Campana Fiesta asegurada

Por Santiago Tomás Mengual Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Fiesta asegurada

Por Santiago Tomás Mengual







Con "Cadena Perpetua" como plato fuerte, el punk fue protagonista de una nueva edición de "Campana City Rocker". Antes telonearon los locales "Llegan Tormentas" y "Las Otras". La cita se dio nuevamente en "Dublin", el boliche ubicado al lado del cine Campana. El formato de la edición tiene como objetivo traer bandas de renombre que potencien grupos locales. Esta vez fue el turno de "Cadena Perpetua", la banda que tiene casi 30 años de experiencia en los escenarios. La noche la abrieron "Llegan Tormentas", quienes hicieron canciones de su EP homónimo. Luego fue el turno de "Las Otras", banda conformada por mujeres salvo por el baterista. El grupo toca hace más de 17 años y tiene gran renombre en la escena. Próximas a tocar con "2 Minutos" y por sacar un nuevo disco, su cantante Gisella Gómez habló sobre la relación que tiene con "Cadena Perpetua": "Hace más de 15 años que los conozco a los chicos, tenemos mucha conexión y amistad. Ellos suenan muy bien, siempre es re copado tocar con gente del palo que suena así". "Cadena Perpetua" se formó en 1990 y desde ahí prácticamente no paró. Haciéndose desde abajo con letras de contenido social que denunciaban las injusticias de los gobiernos de turno, el grupo se volvió uno de los referentes del punk nacional haciendo giras por todo el país contando hoy con 11 discos en su haber. Después de 28 años, la esencia y el mensaje siguen siendo los mismos. Una de las características de bandas del peso de "Cadena" es la cantidad de gente que mueven. El sábado Campana se fue poblando de fanáticos de todas partes del conurbano y Capital Federal. En varios momentos del recital, el grupo desplegó las banderas que le habían llevado, donde se podía leer las inscripciones de localidades como Claypole y Lugano. Alrededor de 300 personas recibieron al grupo, cantaron sus temas y poguearon. Líricas combativas y guitarras incendiarias hicieron que muchas veces el público cantara en los interludios contra el gobierno actual. En uno de ellos, el bajista desplegó sobre el micrófono un pañuelo naranja, símbolo de la lucha por la separación entre la Iglesia y el Estado para finalmente despedirse después de dos horas de show. Para el cierre se quedaron pinchando vinilos clásicos de punk los integrantes de "Lash Out" Julio "Buglio" Golfo y Bernabé "Buco" Cantlon. Este último, uno de los organizadores del evento, reflexionó sobre lo pasado el último sábado: "Se vivió en Campana una vibra de esas que curan el alma de los amantes de la buena música. Las bandas locales supieron estar a la altura de las circunstancias con el regreso del "cape" a la voz de "Llegan Tormentas". Además las chicas de "Las Otras" la rompieron y demostraron al menos en los escenarios no existe el sexo débil. Por supuesto el cierre de "Cadena" fue la mayor alegría. Sonaron increíble y "Dublin" mostró que hoy es el lugar con la mejor acústica de la ciudad. Se juntaron tres grupos que demostraron que en tiempos de trap y reggaeton el rock con convicción sigue de pie". Julius Da Firenze, baterista del grupo punk "No Manhattan" y fanático incurable de "Cadena" también contó sus sensaciones sobre el show: "La gente que sigue a "Cadena" sabe que siempre va a salir satisfecho. Dan lo mejor de ellos y abajo se siente esa fuerza. Como decimos los seguidores, ir a verlos es fiesta asegurada". Al finalizar la noche el grupo porteño se quedó hablando y sacándose fotos con los fanáticos que esperaron. Entre ellos, Julius: "Con Hernán Valente (cantante) hablé lo mucho que lo aprecio y lo hermoso que me parece su humildad. Son una banda de gran trayectoria en el punk, referentes para muchos chicos y aun así siguen teniendo los pies sobre la tierra", y finalizó entre risas: "De paso le mostré mi tatuaje de la banda". Así se despidió otra edición del "Campana City Rocker", una movida que de a poco vuelve a poner en el mapa musical a la ciudad y que facilita el acceso a bandas de renombre a quienes no pueden viajar para verlas. Esperemos que los organizadores logren cumplir con su objetivo y que tengamos una edición todos los meses.

Gisella Gómez, líder del grupo punk “Las Otras", encendió el escenario. (Foto: Pablo Alegre)



Fiesta asegurada

Por Santiago Tomás Mengual

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: