La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/oct/2018 Rita García participará de un Congreso Latinoamericano de Prevención de Suicidio









Será del 4 al 6 en Costa Rica. "Los congresos ayudan a visibilizar realidades", expresa. Del 4 al 6 de octubre, la Prof. Rita M García estará participando en San José de Costa Rica del VIII Congreso Latinoamericano de Prevención de Suicidio. Será en el auditorio de la ciudad de la Investigación, cuyo lema nacional es "Pura Vida". Nuestra vecina coordina e integra la Red Infancia Robada Campana y comenta: "Es muy importante dar visibilidad a esta realidad muchas veces silenciosa y silenciada, hay que crear conciencia que la Prevención del Suicidio es una cuestión de todos". Luego agrega: "Sabemos que muchos jóvenes se han suicidado, pero ese dato no sale en los medios de comunicación ni tampoco lo dan". García cita una frase de Andoni Ansean, presidente; "Nadie quiere ver el elefante que tenemos en la habitación". Infancia Robada Campana está en permanente contacto con el Centro de Asistencia al Suicida (C.A.S.) Buenos Aires, institución pionera en la Argentina y Latinoamérica que brinda desde su línea telefónica asistencia y prevención. Sus voluntarios asisten a instituciones que soliciten su asesoramiento o acompañamiento frente a situaciones de crisis personal o comunitaria. "En Campana estamos trabajando para que haya Preventores en suicidios, pero para eso necesitamos también la ayuda de gente que quiera sumarse a trabajar en forma voluntaria, desde Infancia Robada lo que intentamos es ayudar a quienes no saben, a quienes muchas veces son ignorados, o a quienes a veces los tienen con muchas idas y vueltas. Los intentos están y esas personas necesitan de un tratamiento psicológico más continuada, no una vez por mes", cierra García. Para más información contactarse a infanciarobadacampana@gmail.com



