Empataron tanto el líder Atlético Las Campanas como su escolta, La Josefa. Defensores de La Esperanza y Mega Juniors ganaron sus compromisos y saltaron al tercer puesto. Sólo quedaron dos juegos pendientes para completar la primera rueda. Después de dos domingos consecutivos en los que el fútbol mayor del Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense de Fútbol debió suspender la programación de partidos, el pasado domingo se decidió darle continuidad al menos al campeonato de Primera División para no atrasar una futura definición de las plazas para el Regional que reemplazará al Federal C y también para la Copa Federación. Por ello, ante la imposibilidad de jugar en las canchas de Lechuga y Otamendi FC, se pautaron cuatro partidos en Las Campanas. Y terminó siendo una jornada de empates para líder y escolta, que de esta manera cerraron la primera rueda con tres puntos de diferencia. Atlético Las Campanas igualó 0-0 con Real San Jacinto, mientras que La Josefa empató 3-3 con Leones Azules. Entonces, el líder cerró esta primera vuelta con 30 puntos, producto de 9 victorias y 3 empates en 12 presentaciones. Mientras que La Josefa terminó con 27, producto de 8 triunfos, 3 igualdades y una derrota. Donde sí hubo cambio fue en la tercera posición: es que Defensores de La Esperanza y Mega Juniors aprovecharon el empate de Real San Jacinto ante Las Campanas y al ganar sus respectivos compromisos quedaron igualados en el tercer escalón con 23 puntos, uno más que San Jacinto (22). Defensores de La Esperanza venció 1-0 a El Junior, mientras que Mega Juniors superó 4-3 a Otamendi FC. La diferencia de gol favorece al Verdinegro, que tiene +17, mientras Mega Jrs cuenta con +9. Los otros dos encuentros de esta 13ª fecha de Primera División (Atlético Las Praderas vs Deportivo San Felipe y Lechuga FC vs Juventud Unida) serán reprogramados y se jugarían esta semana. En tanto, la 13ª fecha de Tercera y Cuarta División será reprogramada para cuando el calendario lo permita, dado que el próximo fin de semana es comenzar a disputar la segunda rueda de este Torneo Oficial 2018 de la Liga Campanense. En esa jornada se enfrentarán: Atlético Las Campanas vs El Junior; Defensores de La Esperanza vs Juventud Unida; Mega Juniors vs Deportivo San Felipe; Real San Jacinto vs Leones Azules; Lechuga FC vs Atlético Las Praderas; y Otamendi FC vs Desamparados. Y quedará libre La Josefa.



LA FORMACIÓN DE LEONES AZULES IGUALÓ 3-3 CON EL ESCOLTA LA JOSEFA (FOTO: FACEBOOK LEONES AZULES)





EFENSORES DE LA ESPERANZA SUPERÓ 1-0 A EL JUNIOR Y CERRÓ LA PRIMERA RUEDA EN LA TERCERA POSICIÓN CON 23 PUNTOS.



Liga Campanense:

Sólo se disputaron cuatro partidos de Primera División

