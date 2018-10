Después que las lluvias dejaran sin actividad a la divisional el sábado, todo siguió de acuerdo a lo programado. Anoche, Chacarita igualó sin goles con Agropecuario.

Luego de las suspensiones del sábado por las intensas lluvias, la programación de la quinta fecha del Nacional B continuó el domingo con normalidad: se disputaron los cuatro encuentros que estaban pautados en una jornada que dejó resultados importantes en la lucha por la permanencia. Es que Los Andes y Ferro, dos equipos comprometidos, igualaron 1-1 en Lomas de Zamora, mientras que Quilmes superó 2-1 como visitante a Platense.

De esta manera, en la tabla de Promedios, Los Andes quedó a dos puntos de Villa Dálmine (aunque con un partido más), al tiempo que Platense ocupa ahora la anteúltima posición, sólo por encima de Temperley.

Además, el domingo, Olimpo de Bahía Blanca le ganó 2-0 como local a Guillermo Brown de Puerto Madryn, mientras que Gimnasia se quedó con el clásico de Mendoza al superar 1-0 a Independiente Rivadavia.

Anoche, Agropecuario y Chacarita igualaron sin goles en Carlos Casares, mientras que al cierre de esta edición se enfrentaban Central Córdoba y Brown (A) en Santiago del Estero.

Los tres encuentros suspendidos el sábado (Villa Dálmine vs Deportivo Morón, Arsenal vs Mitre y Defensores de Belgrano vs Temperley) se jugarían el sábado 13 de octubre, al igual que Gimnasia de Jujuy vs Instituto, que ya había sido programado en esa jornada de "fecha FIFA" dado que el pasado fin de semana se desarrolló la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy.