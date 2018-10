Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 02/oct/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 02/oct/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







RIVER O INDEPENDIENTE: esta noche se definirá una de las llaves de Cuartos de Final de Copa Libertadores.- BOCA VOLVIÓ A GANAR: lo hizo después de la derrota en el superclásico y la eliminación en Copa Argentina.- COPA ARGENTINA: esta noche se enfrentarán Sarmiento de Resistencia y Atlético Rafaela.- CHAMPIONS LEAGUE: hoy se disputarán siete encuentros.- PRIMERA B METRO: Deportivo Riestra venció el domingo a Flandria y estiró su ventaja como líder del campeonato.- PRIMERA C: Deportivo Armenio venció a Lamadrid como local y se consolidó como líder de la categoría.- RIVER O INDEPENDIENTE Esta noche, River Plate e Independiente definirán una de las llaves de Cuartos de Final de Copa Libertadores cuando se enfrenten desde las 19.30 horas en el Monumental de Núñez. En el partido de ida, disputado en Avellaneda, igualaron 0-0, por lo que el Millonario está obligado a ganar para avanzar en los 90 minutos a semifinales. En tanto, el 0-0 conducirá a los penales. El resto de los resultados (empate con goles o victoria propia) favorece al Rojo. El ganador de este cruce enfrentará luego en semifinales al vencedor del duelo entre Atlético Tucumán y Gremio de Porte Alegre. En el encuentro de ida, jugado en Tucumán, el conjunto brasileño se impuso 2-0. Y con esa ventaja llega hoy a la definición que lo tendrá como local desde las 21.45. BOCA VOLVIÓ A GANAR Después de la derrota en el superclásico y la eliminación en Copa Argentina, Boca Juniors se reencontró con la victoria al superar 3-1 como local a Colón por la 7ª fecha de la Superliga. Lisandro Magallán, Mauro Zárate y Carlos Tevez marcaron los goles del Xeneize, que presentó una formación alternativa, dado su compromiso del jueves frente a Cruzeiro en Brasil. Además, por esta misma fecha de la Superliga, el domingo jugaron: Patronato 2-1 Talleres; Unión 1-0 Gimnasia (LP); y Belgrano 0-1 Huracán. Y anoche se enfrentaban: Godoy Cruz vs Defensa y Justicia; Vélez Sarsfield vs Aldosivi (MdP); y San Martín (T) vs Banfield. El líder es Racing con 19 unidades, mientras que Atlético Tucumán (-1) y Huracán tienen 14 y hasta anoche eran escoltas (si Aldosivi le ganaba a Vélez llegaba a 15 y los superaba). COPA ARGENTINA Por los Octavos de Final, esta noche se enfrentarán Sarmiento de Resistencia (Federal A) y Atlético Rafaela (Nacional B) en un partido que se jugará en cancha de Patronato de Paraná desde las 19.30 horas. El ganador de este cruce se enfrentará en Cuartos de Final con River Plate. CHAMPIONS LEAGUE En la continuidad del campeonato de clubes más importante de Europa, hoy se disputarán siete encuentros, entre los que se destacan: Juventus vs Young Boys de Suiza (13.55), Hoffenheim vs Manchester City (13.55), CSKA Moscú vs Real Madrid (16.00), Bayern Munich vs Ajax (16.00) y Manchester United vs Valencia (16.00). PRIMERA B METRO En el cierre de la programación de la octava fecha, Deportivo Riestra venció 1-0 el domingo a Flandria y estiró su ventaja como líder del campeonato: suma 20 puntos, cuanto más que Atlanta y Estudiantes de Caseros (16). Quienes podrían recortar esa brecha son Acassuso (15) y All Boys (14), cuyos compromisos fueron suspendidos por las lluvias. La 9ª fecha de la Primera B Metropolitana comenzará esta tarde con tres partidos: Almirante Brown vs J.J. Urquiza, Sacachispas vs Colegiales y All Boys vs Talleres (RE). PRIMERA C Por la octava fecha, Deportivo Armenio venció 2-1 a Lamadrid como local y se consolidó como líder de la categoría con 18 puntos. El domingo, además, jugaron: Excursionistas 1-0 Berazategui; Cañuelas 3-2 El Porvenir; Midland 2-2 Deportivo Merlo; y Deportivo Laferrere 2-2 Luján. Ayer, en tanto, lo hicieron: Victoriano Arenas 5-0 Villa San Carlos; y San Martín (B) 0-0 Sportivo Barracas. Hoy martes juegan: Leandro N. Alem vs Central Córdoba (R). Fue suspendido: Argentino de Quilmes vs Dock Sud.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: