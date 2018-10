Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 02/oct/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del martes, 02/oct/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Breves: Polideportivas







BÁSQUET FEMENINO: Estados Unidos se consagró campeón del Mundial de Básquet Femenino que se disputó en Tenerife, España.- SANTERO EN LA PEDRERA: el mendocino Julián Santero se quedó con el triunfo en San Luis.- F1; HAMILTON, MÁS CERCA: el británico Lewis Hamilton ganó la 16ª fecha en Sochi, Rusia.- PERDIÓ SCHWARTZMAN: el argentino cayó frente al ruso Daniil Medvedev en la primera ronda del ATP 500 de Tokio.- POLONIA BICAMPEÓN: la Selección de Vóley de Polonia se consagró bicampeona mundial.- DERROTAS DE LAS PANTERAS: en el Mundial Femenino de Vóley de Japón, el Seleccionado Argentino perdió en el debut.- RYDER CUP; GANÓ EUROPA: en París, el combinado europeo se quedó con la 42ª edición de la Ryder Cup de Golf.- SANTERO EN LA PEDRERA En la 11ª fecha de la temporada del Turismo Carretera y en la primera carrera de la Copa de Oro, el mendocino Julián Santero (Dodge) se quedó con el triunfo en La Pedrera (San Luis) y de esa manera es el piloto mejor ubicado para "los tres de último minuto" que podrían sumarse a la disputa por el título. En segundo lugar llegó Matías Rossi (Ford), quien quedó al frente de la Copa de Oro con 52 puntos, cinco más que Agustín Canapino (Chevrolet), quien completó el podio el domingo. La próxima fecha de la categoría más popular del automovilismo nacional será el 14 de octubre en Toay, La Pampa. F1: HAMILTON, MÁS CERCA El británico Lewis Hamilton (Mercedes) ganó la 16ª fecha del Mundial de Fórmula 1 que se disputó en Sochi (Rusia) y estiró a 50 puntos (306 contra 256) su ventaja en el campeonato de pilotos sobre el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), quien culminó en la tercera posición. El segundo lugar fue para el finlandés Valteri Bottas (Mercedes), quien por orden de su equipo debió levantar el pie del acelerador para cederle el triunfo a Hamilton. La próxima carrera de la temporada de la Fórmula 1 será este domingo 7 en Japón. PERDIÓ SCHWARTZMAN El argentino Diego Schwartzman perdió 6-4 y 6-4 frente al ruso Daniil Medvedev en la primera ronda del ATP 500 de Tokio y dejó escapar puntos importantes en su objetivo de mantenerse en el Top 15 del ranking mundial (está 14º). En tanto, en la madrugada de hoy debutaban Juan Martín Del Potro (vs el español Albert Ramos) y Leonardo Mayer (vs el italiano Matteo Berrettini) en el ATP 500 de Beijing. El tandilense y el correntino se presentaron ayer en Dobles: vencieron 6-2, 3-6 y 11-9 a la pareja conformada por el alemán Alexander Zverev y el ruso Andrey Rublev. POLONIA BICAMPEÓN La Selección de Vóley de Polonia se consagró bicampeona mundial al conquistar el domingo la Copa del Mundo de Italia-Bulgaria 2018. Los polacos, al igual que en 2014, vencieron a Brasil en la final, esta vez por 3-0 con parciales 28-26, 25-20 y 25-23. En su campaña en esta competencia, Polonia ganó 9 partidos y perdió solamente 2, uno de ellos frente a Argentina en la segunda fase. DERROTAS DE LAS PANTERAS En el Mundial Femenino de Vóley que se está disputando en Japón, el Seleccionado Argentino sigue sin poder conseguir puntos: después de perder en el debut contra el local, también cayó 3-0 frente a México (25-20, 25-23 y 25-23) y Alemania (25-21, 34-32 y 25-18). A las Panteras todavía les restan dos encuentros en esta primera fase: Holanda y Camerún. RYDER CUP: GANÓ EUROPA En París, el combinado europeo se quedó con la 42ª edición de la Ryder Cup de Golf tras superar 17,5 a 10,5 al conjunto estadounidense, integrado por 11 jugadores que se encuentran entre los mejores 17 del ranking mundial. Fue decisiva la actuación del italiano Francesco Molinari, quien ganó sus cinco partidos. La contracara fue Tiger Woods, quien perdió los cuatro puntos que disputó para los Estados Unidos. BÁSQUET FEMENINO Estados Unidos se consagró campeón del Mundial de Básquet Femenino que se disputó en Tenerife, España, tras vencer en la final a Australia por 73 a 56. Fue el séptimo título (tercero consecutivo) para la selección estadounidense.



