Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 02/oct/2018. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del martes, 02/oct/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Noticias de Actualidad







DEBUT ESTABLE: este lunes comenzó a regir la zona de libre flotación para el dólar entre los $34 y $44.- RECAUDACIÓN EN ALZA: la recaudación impositiva de septiembre marcó una suba del 32% contra igual período de 2017.- ASUMIÓ ROSENKRANTZ: el Dr. Carlos Rosenkrantz asumió es lunes la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.- AYUDA INTERNACIONAL: el Gobierno de Indonesia pidió este lunes ayuda internacional tras el sismo seguido de un tsunami.- MAR ADENTRO: Chile no tiene la obligación de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para Bolivia.- RECAUDACIÓN EN ALZA La recaudación impositiva de septiembre llegó a 295.818 millones de pesos, lo que significó una suba del 32% contra igual período de 2017. Entre enero y septiembre, los ingresos totales sumaron 2.450.094 millones de pesos, con un alza del 29% con relación a igual igual período del año pasado. Así lo informó AFIP. ASUMIÓ ROSENKRANTZ El Dr. Carlos Rosenkrantz asumió es lunes la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. El ministro Rosenkrantz, de 59 años, es el trigésimo primer presidente del Máximo Tribunal y sucede en el cargo al Dr. Ricardo Lorenzetti, quien presidió la Corte Suprema entre 2007 y 2018. Miembro de la Corte desde 2016, Rosenkrantz empleó su primer día en ejercicio de la Presidencia visitando las distintas áreas que componen el tribunal. AYUDA INTERNACIONAL El Gobierno de Indonesia pidió este lunes ayuda internacional tras el sismo, seguido de un tsunami, que sacudió el viernes la isla de Célebes (Sulawesi), y que causó, al menos, 832 muertos, una gran destrucción en diferentes comunidades e incluso la liberación de 1.200 prisioneros. El presidente indonesio, Joko Widodo, los autorizó a aceptar ayuda internacional de urgencia para responder al desastre, declaró Tom Lembong, un responsable gubernamental, mientras que decenas de agencias humanitarias y de ONG afirmaron su voluntad de asistir al país. El sismo de magnitud 7,5 sacudió la isla de Célebes, justo antes de las 11:00 GMT del viernes, y la posterior ola de 1,5 metros rompió contra la costa, ambos dejaron en Palu (costa occidental) coches destrozados, edificios en ruinas, árboles arrancados y postes eléctricos caídos. MAR ADENTRO Chile no tiene la obligación de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para Bolivia, falló este lunes la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, un revés para el presidente boliviano, Evo Morales, quien convirtió el diferendo en una prioridad nacional. "Por 12 votos contra 3, la República de Chile no está obligada jurídicamente a negociar un acceso soberano al océano Pacífico para el Estado plurinacional de Bolivia", señala el fallo, leído durante más de una hora por el presidente del tribunal, Abdulqawi Ahmed Yusuf. Tras desmontar uno a uno los argumentos presentados por Bolivia en su demanda presentada en 2013 sobre una eventual obligación jurídica de Chile, la CIJ recomienda a ambos a "continuar su diálogo" en un "espíritu de buena vecindad" para abordar el "enclaustramiento de Bolivia". DEBUT ESTABLE Este lunes comenzó a regir la zona de libre flotación para el dólar entre los $34 y $44, establecida por el Banco Central, junto con una variación cero de la base monetaria hasta junio de 2019. Y, a pesar de que economistas y funcionarios pronistican varios días de volatilidad, en la primera prueba la divisa retrocedió en el mercado local. Según el promedio que realiza a diario el Central, la moneda estadounidense se vendió al público a $40,74, $1,15 menos que en el cierre del viernes. En el segmento mayorista, cerró a $39,48, $1,83 por debajo del valor que había alcanzado en la última jornada, lo que implica una apreciación del peso del 4,42%.



Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: