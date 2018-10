La Auténtica Defensa. Edición del martes, 02/oct/2018 Cáncer de mama: entre mitos y verdades







En el mes de concientización, un especialista en mastología despeja las dudas más frecuentes en torno a la enfermedad. En la Argentina, se detectan más de 19.000 nuevos casos de cáncer de mama por año, siendo este, el de mayor incidencia en la mujer a nivel mundial. Se calcula que una de cada ocho mujeres que hayan alcanzado los 80 años habrá desarrollado la enfermedad en algún momento de su vida. Alrededor de esta patología circulan muchos rumores que, en lugar de favorecer al cuidado de la salud mamaria y los controles anuales, llenan de incertidumbre causando confusión. El Dr. Luciano Cassab, miembro de la Sociedad Argentina de Mastología, brinda información fehaciente y despeja las 6 dudas más frecuentes que suelen encontrarse en la visita al mastólogo. 1- ¿La mamografía produce cáncer? Si bien es cierto que la mamografía utiliza rayos, la dosis es sumamente baja, por lo tanto no producen cáncer de mama ni de ningún otro órgano. El equivalente de radiación recibida es comparable a la dosis que un ser humano recibe por la radiación ambiente en el transcurso de un mes. 2- ¿Los implantes mamarios pueden provocar cáncer o aumentar el riesgo de desarrollarlo? ¿Que rol juegan al momento de realizar un estudio? La relación entre el cáncer de mama y las prótesis ha sido tema de estudios e investigaciones, pero ninguno de éstos ha podido demostrar científicamente una relación de causa y efecto. La detección temprana del cáncer de mama también es posible en estos casos. Los estudios de imágenes de los cuales disponemos para el control de las mamas con implantes son: la mamografía con una técnica especial llamada "de Eklund" que permite ver específicamente el tejido mamario, la ecografía y la Resonancia Magnética Nuclear. 3- ¿El cáncer de mama puede producir dolor? En estadios iniciales la enfermedad no produce síntomas y es indolora, es por ello que es fundamental la mamografía ya que permite ver lo que aún no se puede tocar o sentir. Recordemos que si el tumor es detectado tempranamente, la enfermedad alcanza su máximo nivel de curación. 4- ¿Si en mi familia no hay antecedentes puedo desarrollar cáncer de mama? El 85% de los cánceres de mama son esporádicos. Esto quiere decir que la mayoría de las pacientes que presentan la enfermedad no tienen familiares directos con cáncer de mama. 5- ¿Tener hijos y amantar garantiza no desarrollar la enfermedad? El tener paridad antes de los 30 años y dar de mamar está en relación a la disminución del riesgo, pero no garantiza la no aparición de la enfermedad. Esto tiene su explicación en la maduración que sufre la glándula durante el embarazo. Por esta razón, y por sus múltiples beneficios relacionados con la salud neonatal es que recomendamos la lactancia materna como parte integral de la Salud Mamaria. 6- ¿Los anticonceptivos orales son nocivos para la salud mamaria? Los anticonceptivos orales no son nocivos para las mamas ni pueden provocar, por si mismos, un cáncer de mama. Sólo en algunas mujeres, de acuerdo a sus antecedentes personales y familiares puede modificar el riesgo que tengan a desarrollarlo. Es fundamental la evaluación con el profesional a cargo, para elegir correctamente el tipo de anticoncepción a utilizar. Desde la Sociedad Argentina de Mastología, en pacientes con exámenes clínicos normales y sin antecedentes familiares de cáncer de mama, se recomienda realizar una mamografía de base a los 35 años y luego de forma anual a partir de los 40. Quienes sí presentan antecedentes directos (madre, hermana) deben comenzar con los estudios 10 años antes de la edad de detección del cáncer del familiar más cercano. Por lo general, es a los 30 años. Asesoramiento: Dr. Luciano Cassab - MN 79867 - Miembro de la Sociedad Argentina de Mastología - Jefe Sección Mastología Hospital Prof. Dr. César Milstein.



Cáncer de mama: entre mitos y verdades

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: