HOY SE CIERRA LA FECHA Con el partido que esta tarde disputarán Centro Español y Atlas desde las 15.30 horas se cerrará esta quinta fecha que sufrió varias reprogramaciones por las lluvias que cayeron el fin de semana. El "Gallego", que suma 7 puntos, tendrá la oportunidad de llegar a 10 e integrarse al lote de escoltas en el que ya están Argentino de Merlo, Juventud Unida y Muñiz. En caso de lograrlo, Centro Español sería un "líder virtual", dado que cuenta con un partido menos porque ya quedó libre. Ayer, además del triunfo de Puerto Nuevo sobre Lugano también se dieron los siguientes resultados: Deportivo Paraguayo 1-1 Muñiz; y Juventud Unida 1-0 Defensores de Cambaceres. Antes habían jugado: Claypole 2-0 Central Ballester; Argentino de Rosario 1-0 Liniers; y Argentino de Merlo 3-0 Yupanqui.



A pesar de jugar todo el segundo tiempo con un hombre menos, el Auriazul se puso en ventaja por intermedio de Diego Pertossi y justificó el triunfo con una gran actuación de Kevin Redondo. Así se transformó en el único líder de la divisional. La renovación que encaró Puerto Nuevo para esta temporada avanzó ayer otro escalón. Es que frente a Lugano supo sacar adelante el partido cuando más complicado parecía: con un hombre menos, el equipo dirigido por Carlos Pereyra y Hugo Medina infló el pecho, dijo "acá estoy" y demostró que sabe cómo transitar cada compromiso en esta durísima divisional que es la Primera D. Y como premio, hoy mira a todos sus rivales desde lo más alto de la tabla de posiciones. Sí: el Portuario es el único líder del campeonato. Tiene 11 puntos, producto de tres victorias y dos empates. Y además de su solidez defensiva para mantener por cuarta ocasión consecutiva su valla en cero, también resalta el oportunismo mostrado para aprovechar sus oportunidades de gol. Ayer en el Carlos Vallejos, el incansable Diego Pertossi le sacó rédito a un mal rechazo de un defensor, quien descolocó a su arquero y le permitió al atacante Auriazul convertir de cabeza sin oposición. Pero a la hora de hablar de individualidades, el encuentro frente a Lugano deja por encima del resto a Kevin Redondo, quien tras una discreta actuación ante Yupanqui, ayer se redimió con un rendimiento notable por despliegue, intensidad y hasta por la claridad que tuvo para transformar en salidas o contragolpes sus cortes en la mitad de la cancha. Es cierto: este Puerto Nuevo no brilla. Pero tiene claro a qué juega y cuenta con jugadores de experiencia, que saben cómo sobrellevar los trámites de partidos que la categoría suele ofrecer. Así, desde esa confianza, está construyendo una campaña que ilusiona. Ayer llegó a lo más alto del campeonato; ahora se le viene la parte más difícil: mantenerse. El sábado contra Liniers tendrá el primer examen en ese sentido. EL PARTIDO Puerto Nuevo saltó a la cancha por quinto partido consecutivo con la misma formación titular y misma disposición táctica, con buenas intervenciones del tándem Redondo-Peñalba para recuperar rápido en las inmediaciones del círculo central y así ganar la disputa territorial ante un Lugano que intentaba ser prolijo, pero que tenía dificultades para salir de su campo. Sin embargo, para desequilibrar en tres cuartos de cancha, el Portuario necesitaba que Tapia o los extremos Moreno y Ruiz dispusieran de balones claros. Y eso no sucedía porque Lugano se agrupaba bien y porque el estado del campo de juego, aunque mejorado respecto a partidos anteriores, no ofrecía las mejores condiciones para aquellos que desnivelan desde la precisión o la gambeta. Entonces, con el correr de los minutos empezaron a ganar importancia las pelotas paradas para contar con envíos medidos al área rival. En ese sentido, a los 16, el Auriazul tuvo una advertencia, porque una salida en falso de Bonnet no la pagó con gol porque el árbitro Zamora, a instancias de su asistente, marcó offside del delantero de Lugano que había anticipado al arquero. En la segunda parte de la primera etapa y a pesar del intenso trabajo de Redondo en la mitad de la cancha, el visitante logró emparejar la lucha territorial y ambos equipos comenzaron a dividir el balón entre imprecisiones e intentos que no prosperaban. Y de una de esas imprecisiones surgió la mejor chance: fue para la visita, tras un mal pase de Peñalba que derivó en un veloz contragolpe que terminó con Ruiz enganchando y definiendo de frente a Bonet, quien se mantuvo firme para contener un remate al que le faltó picante para complicar al arquero Portuario. Las chances de Puerto Nuevo en esa parte final del primer tiempo no llegaron a ser concretas: un pase largo de Redondo a Pertossi, quien quedaba solo después de un quite bien alto del volante central; y un lateral de Cuenos que cruzó toda el área y que Moreno no alcanzó a desviar. En ese trámite, el local se complicó solo por una negligencia de Cuenos, quien a los 45 minutos le pegó una patada sin pelota a Ruiz delante del árbitro Zamora, que rápidamente le mostró la tarjeta roja. Así, en el entretiempo, la dupla Pereyra-Medina apostó por rearmar su línea de cuatro defensores y mandó a la cancha a Julián Sprovieri en lugar de Enzo Moreno. Y sabiendo que con un hombre menos no podía cometer errores, Puerto Nuevo lució en el arranque del complemento más sólido que su rival, sobre todo porque Redondo mantenía su intensidad en el medio y porque eso le permitió a Ruiz contar con algunos espacios por izquierda para generar avances sobre el área de Vidacovich. Y contagiado por el empuje de Redondo, el equipo de nuestra ciudad se adueñó de los balones divididos y empezó a provocar faltas en campo ajeno. Y de una de esas infracciones llegó a la apertura del marcador a los 19 minutos: "el Tucu" Ruiz ejecutó con rosca al punto penal, un defensor rechazó mal y dejó a mitad de camino a su arquero y por detrás de ellos apareció Diego Pertossi para empujar el balón de cabeza al fondo de la red. Si con un jugador más Lugano no había logrado afianzarse en el campo de juego, en desventaja, con la obligación de tener que salir a buscar el empate, terminó de aflorar su impotencia. Y así se agigantó todavía más la figura de Redondo, amo y señor del partido, ganando las divididas y generando salidas sobre el sector izquierdo, para que su equipo pudiera alejarse del área de Bonnet. Una situación que se hizo todavía más habitual con el ingreso de Sbarra por el agotado Ruiz. Entonces, casi sin sufrir sobresaltos, Puerto Nuevo no sólo se quedó con la victoria, sino también con los tres puntos que lo llevaron a lo más alto de la tabla de posiciones, un hecho inédito en las últimas temporadas y que no hace más que agigantar la ilusión que se respira en el barrio Don Francisco. Sin embargo, no tendrá mucho tiempo para disfrutar de ello: el sábado a la mañana tendrá un durísimo compromiso frente a Liniers como visitante. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Leandro Bonet; Lautaro Cuenos, Gonzalo Leizza, Santiago Correa, Sergio Robles; Kevin Redondo, Oscar Peñalba; Enzo Moreno, Carlos Tapia, Mauricio Ruiz; Diego Pertossi. DT: Carlos Pereyra-Hugo Medina. SUPLENTES: Rodrigo Ponce De León, Julián Sprovieri, Nicolás Colombano, Juan Cruz Sbarra, Brian Figueroa, Thomas Solís y Nicolás Rodríguez. LUGANO (0): Eduardo Vidacovich; Jonathan Godoy, Nicolás Tapia, Alan Ríos, Axel Paniagua; Franco Di Ciurcio, Luis Espíndola, Pablo Vielma, Martín Ruiz; Santiago Kojro y Juan Ignacio Molina. DT: Matías De Cicco - Pablo Viedma. SUPLENTES: Tomás Dell Oglio, Ezequiel Fernández, Nahuel Reyes, Alexis Vasconcellos, Gastón Granado, Ezequiel Laserna y Rubén Domínguez. GOLES: ST 19m Diego Pertossi (PN). CAMBIOS: ST Sprovieri x Moreno (PN); 22m Domínguez x Di Ciurcio (L) y Granado x Espíndola (L); 28m Rodríguez x Pertossi (PN); 40m Sbarra x Ruiz (PN). AMONESTADOS: Correa y Leizza (PN); Vidacovich, Godoy, Vielma y Molina (L). EXPULSADO: PT 45m Lautaro Cuenos (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Edgardo Zamora.

LOS JUGADORES AURIAZULES FESTEJAN EL TRIUNFO DE CARA A SUS SIMPATIZANTES. SON LÍDERES.





DIEGO PERTOSSI YA CABECEÓ AL GOL Y SALE A FESTEJAR EL TANTO DE LA VICTORIA AURIAZUL.





EL DESPLIEGUE Y LA INTENSIDAD DE REDONDO FUERON VITALES PARA EL TRIUNFO.





EL FESTEJO EN EL VESTUARIO DE LOS JUGADORES TRAS LA VICTORIA SOBRE LUGANO. (FOTO GENTILEZA DE ANDRÉS RAJOY RIVAS)



Primera D:

Puerto Nuevo le ganó a Lugano y se trepó a lo más alto de las posiciones

