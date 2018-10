Violento impacto de una moto contra un auto

Ocurrió ayer en Matheu y Ricardo Rojas. El motociclista, que resultó herido, pegó contra el lateral del VW Gol e hizo estallar la ventanilla trasera. Un violento choque se produjo ayer por la mañana en el cruce de las calles Ricardo Rojas y Matheu, donde un motociclista impactó contra el lateral de un automóvil, sufriendo diferentes traumatismos que obligaron a su asistencia médica. Antes del golpear contra el VW Gol, el conductor de la Honda 250cc intentó una brusca frenada que quedó evidenciada en el pavimento. Sin embargo, no pudo evitar el impacto que provocó también que estalle la ventanilla trasera del vehículo. Afortunadamente, el motociclista utilizaba el casco reglamentario, el cual le evitó lesiones de consideración. Tras el accidente, en el lugar se hizo presente personal y una ambulancia del SAME, que asistió al motociclista y lo derivó al Hospital San José para su evaluación. Además, del operativo también participó un móvil y efectivos del Comando de Patrulla de Campana de la Policía Bonaerense.

EL ACCIDENTE OCURRIÓ AYER A LA MAÑANA. EL MOTOCICLISTA NO SUFRIÓ HERIDAS DE GRAVEDAD.





EL LATERAL DEL VW GOL, CON EL IMPACTO EN LA PUERTA DEL ACOMPAÑANTE Y LA VENTANILLA TRASERA EXPLOTADA.

#Dato Choque de auto y moto en Av. Ricardo Rojas y Matheu, la Honda 250 alcanzó a frenar dejando una marca en la calle, aún así impactó en el lateral del VW Gol rompiendo el vidrio de la ventanilla trasera con el casco, golpes leves, traslada SAME, señaliza Comando zona 4 pic.twitter.com/NCepo0Fl2O — (@dantrila) 2 de octubre de 2018

