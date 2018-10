Una moto quedó debajo de un auto

Una joven que viajaba como acompañante en la Yamaha YBR resultó herida. Una moto terminó debajo de la rueda de un automóvil en un accidente ocurrido el lunes en el cruce de la avenida Perón y la calle Ghione, que conecta la avenida con la Colectora Yaquemé. La Yamaha YBR era conducida por un hombre que llevaba como acompañante a una joven que resultó herida, por lo que fue asistida y trasladada al Hospital San José por personal del SAME. El auto involucrado en el accidente fue un VW Suran de color gris que terminó, literalmente, montado sobre la rueda delantera de la moto. En el lugar, además de la ambulancia del SAME, también se hizo presente un móvil del Comando de Patrulla de Campana.

EL CHOQUE OCURRIÓ EN AV. PERÓN Y GHIONE.

#Dato Choque de VW Suran y Yamaha YBR en Av. Perón y J. J. Ghione, en la moto que quedó bajo la rueda del auto iba un muchacho y una joven, la cual fue asistida y trasladada por el SAME móvil 1, Comando Patrulla zona 4 espera resultados del Hospital. pic.twitter.com/FMhaazET54 — (@dantrila) 1 de octubre de 2018

