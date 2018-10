CBC de la UBA en Campana: hoy comienza la inscripción para el ciclo lectivo 2019

Los interesados en cursar el Ciclo Básico Común en la sede local deberán anotarse desde el 3 de octubre hasta el 22 de noviembre en el Centro Educativo Municipal de 14 a 20. Desde este miércoles 3 de octubre y hasta el próximo 22 de noviembre se realizará la inscripción para cursar -en la sede de Campana- el Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Para ello, los interesados deberán acercarse al Centro Educativo Municipal (Castelli 562) de lunes a viernes de 14 a 20. "La sede Campana no se guía por letras para hacer la inscripción. Por lo tanto, no es necesario respetar tal orden. Por el contrario, todos pueden concurrir –respetando el horario- cuando lo deseen", detalló la directora de Educación, Milva López Pereyra, quien destacó la importante decisión tomada por el intendente Sebastián Abella en 2017 de traer el CBC a la ciudad para facilitar a los jóvenes el primer año de cursada. La funcionaria destacó asimismo que esta instancia es para los nuevos inscriptos. Además, indicó que "si alguien alguna vez inició la cursada y la abandonó no deberá volver a inscribirse ya que el proceso de alta se realiza por única vez. En este caso, podrá acercarse al CEM para asesorarse sobre los trámites administrativos necesarios para retomar las clases". Al momento de la inscripción deben acercarse con una foto 4x4, DNI original y copia, constancia de alumno regular si están cursando el último año o, si ya finalizaron, el certificado analítico. "Aquí realizarán una instancia de pre inscripción. Luego, la Universidad confirma la inscripción y asigna los horarios. Aquí solo somos intermediarios al momento de la inscripción", agregó. Finalmente, recordó en la sede de Campana se cursan 32 carreras vinculadas al paquete de la salud. Además, se incorporaron este año, las carreras de Psicología y Derecho. Las clases se dictan de lunes a viernes -en turno vespertino- de 17 a 23 y los sábados de 8 a 15. Los interesados podrán obtener mayor información en la Fan Page de la Municipalidad de Campana como también en la página web www.cbcuba.com.ar

La directora de Educación dio detalles de la inscripción.



CBC de la UBA en Campana: hoy comienza la inscripción para el ciclo lectivo 2019

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: