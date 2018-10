Colisionaron un Renault Clio y una Brava 110cc, cuyo conductor fue trasladado por precaución por el SAME. Un joven motociclista debió ser asistido y luego derivado al Hospital San José por personal del SAME luego de verse involucrado en un accidente ocurrido ayer al mediodía en la esquina de Castelli, Güemes y el boulevard Sarmiento, en el centro de la ciudad. Allí, la Brava 110cc que conducía colisionó con un Renault Clio blanco y la caída posterior le generó dolores en la cintura, por lo que el personal del SAME decidió derivarlo al nosocomio municipal para su correcta observación. En el lugar también se hizo presente un móvil policial de la Comisaría Campana para apoyar el operativo de emergencia.







Accidente entre moto y auto en el cruce del Bv Sarmiento con Castelli y Güemes

