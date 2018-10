Colella dice que Abella hace "obras de maquillaje"

P U B L I C



El concejal del bloque Frente Renovador-PJ, Marco Colella, se refirió a la situación vivida el fin de semana con la intensa lluvia caída en la ciudad. "La Avenida Rocca, una obra de 30 millones de pesos, no se debería haber inundado ya que los pluviales tendrían que haber funcionado a la perfección", dijo a la prensa el concejal Marco Colella, del bloque Frente Renovador - PJ. "Es el propio Ejecutivo quien sale el mismo día sábado en los medios de la ciudad a promocionar la obra diciendo haber realizado una importante obra hidráulica en Avenida Rocca que venía a mejorar el drenaje del agua los días de lluvia" indicó Colella y agregó: "Está a la vista que la mejora falló y no se le puede echar la culpa a la cantidad de agua caída ya que debería existir una previsión ya que desde hace varios años venimos teniendo intensa caída de agua los días de lluvia, el clima no da tregua y va a seguir lloviendo y mucho". La situación de los barrios también fue abordada con el edil del bloque Frente Renovador-PJ quien sostuvo que "la gestión Abella colocó un mejorado, colocó RAP en algunos sectores de los barrios de la ciudad; esas son obras que impactan en lo visual pero que no resuelven el problema en general porque impermeabilizan el suelo impidiendo el fácil drenaje del agua. Hacen falta obras para mejorar los pluviales, no se piensa en que va a pasar con el agua de lluvia al no ser absorbida por el mejorado o RAP, como así tampoco se hace una tarea de limpieza de zanjas". "Este mejorado al no existir un fácil drenaje del agua termina teniendo una vida útil menor y a mediano o corto plazo vamos a tener todos esas calles que tuvieron un mejorado con muchos pozos, con roturas que va a ser difícil de reparar; no van a quedar en iguales condiciones y de esto existe el ejemplo la calle Vibourd del Barrio Las Praderas" acentúo Colella y finalizó: "Todas estas son obras electorales, obras de maquillaje que pueden sumar votos pero no le solucionan los problemas a los vecinos, por el contrario le terminan generando inconvenientes muchas veces más graves".

Colella dice que Abella hace "obras de maquillaje"

