Dará una charla abierta en el local de Vamos Campana el próximo sábado 6 de octubre. Ex presidente de la Juventud Radical de Capital Federal, líder del espacio político "Los Irrompibles", y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Leonardo Santoro (42), visitará Campana este sábado para presentar una charla abierta en el local de Vamos Campana, Varela 937, a partir de las 19. Santoro es sindicado como "hiperalfonsinista", y en su momento también como "Radical K". Tuvo una larga y pública relación con Alfonsín a partir de 1999, cuando el ex primer mandatario tuvo un accidente que casi le cuesta la vida. Santoro hizo una vigilia en la vereda del Hospital Italiano que duró 40 días, portando una bandera que decía: "Con frío o con lluvia, de acá no nos vamos hasta que nos dé la mano". Sobre la visita de Santoro a Campana, el dirigente Radical local y presidente del Espacio Ciudadano Vamos Campana, Ariel Mosqueira, señaló: "Es un nuevo evento dentro de nuestra fuerza que demuestra la pluralidad y diversidad de identidades políticas que nos reunimos con el fin de ponerle un freno a las políticas del Gobierno Nacional que tanto dañan la vida de los ciudadanos, pero que fundamentalmente para seguir construyendo una alternativa en Campana que le devuelva a los vecinos la esperanza de que se puede vivir dignamente con un estado presente en las necesidades de cada uno. Invitamos a todos y todas para que se acerquen a nuestro local y disfrutemos de un debate enriquecedor".

Ariel Mosqueira junto a Leandro Santoro y Leopoldo Moreau.



Gran expectativa por la visita de Leandro Santoro a Campana

