Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. LAS MÁS USADA "Esta es calle José Mármol de Las Acacias, la más usada por todos con salida a Ruta 6 o casualidad la única que no se arregló del barrio. Asfaltaron calles del barrio con poco tránsito y por acá entran y salen todos…acceso a colectora y a camping municipal ... Raro todo …. Señor intendente… Teléfono… ¿podrá hacer algo?", dice Quique. MISIÓN IMPOSIBLE "Salir de los barrios Siderca, Vitramu y Don Francisco es muy complicado. Primero tenemos la rotonda Mc´ Donald por la que nadie hace nada y segundo la salida alternativa por el costado del club Puerto Nuevo no es mantenida ni tiene iluminación. ¿Alguien se hará cargo?", comenta Rubén. FESTÍN CANINO "Calle 25 de mayo al 1200, el recolector no retira la totalidad de la basura, los perros se hacen un festín. Esto es todos los días", escribe al Whatsapp Gabriela. #Dato VIDEO caballo suelto en colectora Norte (Yaquemé) y Uruguay, se tomó su tiempo para correrse y dejar pasar a los vehículos, afortunadamente circulaban despacio y no provocó accidente. @CampanaInfo1 @LADdigital @LADdigitalFM @CeMAV_Campana pic.twitter.com/NE9NVN7AoO — (@dantrila) 3 de octubre de 2018

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: