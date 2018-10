La Dirección de Derechos Humanos recuerda esta fecha tan importante y trabaja a diario con distintas acciones basadas en la contención, acompañamiento y prevención. El Municipio, a través de la Dirección de Derechos Humanos –dependiente de la Jefatura de Gabinete-, conmemora este martes el Día Internacional de la No Violencia. La fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2007, en conmemoración del nacimiento de Mahatma Gandhi, quien luchó en favor de una cultura de paz, tolerancia y comprensión. A través de la Subsecretaría de Políticas Integrales de Cultura y Educación vienen llevando adelante distintos programas de contención, acompañamiento y prevención, tales como la Red Integral de Asistencia (RIA) ubicado en Colón 354, que posee la línea telefónica de asistencia 426544. Asimismo, se lanzó la línea gratuita 0800 122 VIDA que funciona las 24 horas todos los días del año, como así también el botón de violencia de género en la aplicación gratuita "Alerta Campana". En este marco, también entran los talleres de capacitación a las distintas fuerzas de seguridad para prevenir la violencia institucional. "Desde el Municipio creemos en el respeto a la libertad, la diversidad y la tolerancia para poner fin a la violencia, pero fundamentalmente trabajamos todos los días para prevenirla por medio de la concientización, la educación y el diálogo", enfatizó la directora de Derechos Humanos, Verónica Lamas.



Día Internacional de la No Violencia.



El Municipio conmemora el Día Internacional de la No Violencia

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: