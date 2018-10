En los últimos días, antes de su viaje a los Países Bálticos, el Santo Padre se reunió con el P. Fréderic Fornos S.I., Director internacional de la Red Mundial de Oración por el Papa, y le pidió que difundiera su llamamiento a todos los fieles del mundo, invitándoles a terminar el rezo del Rosario con la antigua invocación Sub Tuum Praesidium, y con la oración a San Miguel Arcángel, que protege y ayuda en la lucha contra el mal (cfr. Ap 12,7-12). Oración a la Santa Madre de Dios Bajo tu amparo, el "Sub Tuum Praesidium" "Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, ¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita! Amén." Oración tradicional a San Miguel escrita por el Papa León XIII "San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén." Durante la Misa de Clausura de la XII Misión Juvenil Diocesana Monseñor Pedro Laxague alentó a sumarse a la campaña de oración del Rosario diario durante el mes de octubre 2018.





El Papa Francisco invita a rezar el Santo Rosario en el mes Mariano de Octubre

