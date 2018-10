Con gran éxito se realizó la XII Misión Juvenil Diocesana

Más de 300 jóvenes de todos los partidos de la diócesis de Zárate Campana participaron. Bajo el lema "Yo he venido para que tengan Vida", más de 300 jóvenes de todos los partidos de la diócesis de Zárate-Campana participaron de la XII Misión Juvenil Diocesana que se realizó el pasado fin de semana en nuestra ciudad. El gesto misionero comenzó con la Santa Misa presidida por el delegado de la Pastoral de Juventud y Vocacional, el Pbro Agustín Villa, dándole así la apertura a la XII MJD. Por la mañana y tarde del día sábado, los jóvenes realizaron la misión en los diferentes barrios y capillas que pertenecen a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen (Barrio Las Acacias, Villanueva, San Felipe y San Cayetano) así también como por las calles del centro parroquial. En las visitas a las casas se invitaba a compartir un momento, un diálogo o una oración con las familias y también a acercarse a los eventos que se realizarían durante los días de la Misión Juvenil Diocesana. Por la noche del sábado, a las 20 horas se realizó un Rosario Misionero por las calles del centro de la Parroquia, donde se reunieron todos los misioneros y todos aquellos que quisieron ser partícipes. Seguido a eso se presentó la comunidad Banuev junto a Kyrios Emmanuel, un momento de alegría en torno al show y música de la banda de rock católico. El domingo los jóvenes compartieron el almuerzo con los Amigos del Padre Aníbal (aquellas personas que Cáritas acompaña todo el año). Luego, se realizó la presentación del cantautor Maxi Larghi, quien no sólo deleitó con su voz sino también que a través de la oración acercó a los presentes a Dios. Para finalizar la decimosegunda edición de la Misión Juvenil Diocesana, Monseñor Pedro Laxague celebró la misa de clausura donde seminaristas recibieron el ministerio del Acolitado y a su vez novios próximos al matrimonio recibieron la bendición del obispo.











EL PAPA FRANCISCO INVITA A REZAR EL SANTO ROSARIO EN EL MES MARIANO DE OCTUBRE En los últimos días, antes de su viaje a los Países Bálticos, el Santo Padre se reunió con el P. Fréderic Fornos S.I., Director internacional de la Red Mundial de Oración por el Papa, y le pidió que difundiera su llamamiento a todos los fieles del mundo, invitándoles a terminar el rezo del Rosario con la antigua invocación Sub Tuum Praesidium, y con la oración a San Miguel Arcángel, que protege y ayuda en la lucha contra el mal (cfr. Ap 12,7-12). Oración a la Santa Madre de Dios Bajo tu amparo, el "Sub Tuum Praesidium" "Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, ¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita! Amén." Oración tradicional a San Miguel escrita por el Papa León XIII "San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la Milicia Celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén." Durante la Misa de Clausura de la XII Misión Juvenil Diocesana Monseñor Pedro Laxague alentó a sumarse a la campaña de oración del Rosario diario durante el mes de octubre 2018.



Con gran éxito se realizó la XII Misión Juvenil Diocesana

