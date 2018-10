El Violeta se presentará en Mendoza desde las 17 horas. Luego de no tener actividad el pasado fin de semana, dado que su encuentro frente a Deportivo Morón se suspendió por las fuertes lluvias del sábado, Villa Dálmine ya trabaja pensando en su próximo compromiso: la visita que el domingo le realizará a Independiente Rivadavia de Mendoza. El encuentro, correspondiente a la sexta fecha del campeonato de la Primera B Nacional, ya está confirmado para las 17 horas en el estadio Bautista Gargantini y ayer se conoció que tendrá como árbitro a Fabricio Llobet, quien dirigirá al Violeta por cuarta vez en su carrera. En los tres partidos anteriores con este referee, el equipo de nuestra ciudad obtuvo una victoria y sufrió dos derrotas. El triunfo fue el 1º de julio de 2017: 2-1 a Almagro como visitante con goles de Pablo Burzio y Ezequiel Cérica. En tanto, las derrotas fueron el 23 de julio de ese mismo año (5-0 como visitante frente a Santamarina de Tandil) y el pasado domingo 29 de abril (2-0 como visitante contra Atlético Rafaela). Peores son los antecedentes de Villa Dálmine con "La Lepra: nunca le pudo ganar en seis enfrentamientos, con dos empates y cuatro derrotas en el historial. Y en esa racha adversa acumula tres caídas consecutivas frente a Independiente Rivadavia: 2-1 en diciembre de 2016 como visitante, 0-2 en julio de 2017 como local y 0-1 en marzo pasado, nuevamente en Campana. En cuanto a la actualidad del elenco mendocino, suma 9 puntos en estas cinco fechas, producto de tres victorias y dos derrotas. Sin embargo, llegará a este encuentro tras sufrir un duro golpe, dado que el pasado domingo perdió 1-0 frente a Gimnasia (M) en el clásico provincial. Por su parte, el Violeta intentará volver a encontrarse con la victoria, después del empate frente a Mitre de Santiago del Estero, la derrota ante Chacarita y la suspensión con Deportivo Morón. En cuanto a esta sexta fecha, la programación comenzará el jueves: Nueva Chicago adelanta su compromiso para poder disponer de operativo policial ante el inminente inicio de los Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018", motivo por el que Ferro postergó su encuentro frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. PRIMERA B NACIONAL - FECHA 6 JUEVES 15.30 horas: Nueva Chicago vs Los Andes / Pablo Dóvalo VIERNES 15.30 horas: Deportivo Morón vs Agropecuario / Pablo Díaz 21.00 horas: Instituto vs Santamarina / Leandro Rey Hilfer SÁBADO 13.30 horas: Brown (A) vs Almagro / Luis Lobo Medina 15.30 horas: Quilmes vs Gimnasia (M) / Nazareno Arasa 15.30 horas: Temperley vs Gimnasia (J) / Julio Barraza 17.05 horas: Chacarita vs Arsenal / Yale Falcón Pérez DOMINGO 15.30 horas: Guillermo Brown (PM) vs Atlético Rafaela / Sebastián Ranciglio 17.00 horas: Independiente Rivadavia vs Villa Dálmine / Fabricio Llobet 22.00 horas: Mitre (SdE) vs Defensores de Belgrano / Luis Álvarez LUNES 21.05 horas: Sarmiento (J) vs Platense / Mariano González POSTERGADO A confirmar: Ferro Carril Oeste vs Central Córdoba (SdE) / Jorge Broggi LIBRE: Olimpo de Bahía Blanca.

Primera B Nacional:

Villa Dálmine visita el domingo a Independiente Rivadavía

